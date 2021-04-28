"Слуги" предлагают резко повысить прожиточный минимум для украинцев: кого и как коснется

В Украине прожиточный минимум (ПМ) планируют зафиксировать на уровне не менее 40% от средней зарплаты, а в будущем увеличить до 60%. Если бы такое новшество уже вступило в силу, ПМ пришлось бы повысить с 2189 до примерно 4180 грн. Вместе с тем выросли бы и социальные выплаты, алименты, пенсии.

Как рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью РБК, более резкое повышение прожиточного минимума может привести к разбалансированию государственного бюджета.

"В законопроекте №3515 я предложила связь прожиточного минимума со средним уровнем заработной платы. Сначала я предлагаю, чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%. В проекте же прописано, что на протяжении 10 лет он будет расти на 1% – до 50%. Если сделать сразу 50%, это разбалансирует госбюджет", – говорит Третьякова.

Она также убеждена, что на базе Минсоцполитики должно быть создано демографическое агентство, которое будет исследовать различные виды домохозяйств с различным уровнем доходов и проводить их опрос.

"Мы сможем понять, сколько семья тратит на то, чтобы содержать одного члена домохозяйства. И тогда мы сможем понять, сколько им нужно чулок. И это будет столько, сколько их реально изнашивают, а не столько, сколько заложило Министерство экономического развития", – отметила депутат.

Как писал OBOZREVATEL, согласно оценкам Кабинета министров, в 2021 году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.