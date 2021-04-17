Сколько стоят самые дешевые квартиры в Киеве и как долго придется копить: расчеты

В Киеве цены на смарт-квартиры в строящихся домах стартуют от 450 тыс. грн. Как правило, это дома на окраинах города. И площадь квартир в них – не более 25 кв. м. Но при средней зарплате в Киеве более 18,5 тыс. грн на такую квартиру можно собрать за два года, даже не прибегая к банковскому кредиту.

Об этом сообщает издание "Сегодня". Многие застройщики разрешают сразу внести только стартовый взнос в размере от 20 до 50%, а остальную сумму можно вносить по частям в течение года или двух лет, пока строится дом. Получается, что можно выбирать квартиру, когда собрано только порядка 125 тыс. грн, а остальную сумму собирать уже после оформления документов или же взять как банковский кредит.

Изнутри смарт-квартира представляет собой open space – открытое пространство с отгороженным санузлом. С помощью грамотной планировки такое пространство можно превратить в квартиру-студию. Например, вот так:

Эксперт в сфере недвижимости Cергей Костецкий утверждает, что спрос на смарт-квартиры по-прежнему высокий.

"Во-первых, платежеспособность украинцев остается невысокой. А во-вторых, ужесточившееся антикоррупционное законодательство и финмониторинг заставляют покупателей недвижимости объяснять происхождение денег, и с небольшими суммами это сделать проще", – аргументирует он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.