Сколько нужно украинцам для жизни: повышенного прожиточного минимума хватит только на хлеб и крупы

В Украине с 1 декабря прожиточный минимум вырастет до 2393 грн, тогда как в начале года он составлял 2189 грн в месяц для работающего специалиста. Правда, по расчетам правительства, потребителю придется питаться преимущественно хлебом, картошкой и крупами, а мясом – только по праздникам.

Зато можно неплохо похудеть – этих средств не хватит, чтобы пользоваться общественным транспортом. В день на питание и проезд можно потратить не более 80 грн. Сколько же на самом деле нужно зарабатывать, чтобы позволить себе более сбалансированное питание, посещать рестораны и хотя бы раз в год ездить в отпуск – выяснял OBOZREVATEL.

Прожиточный минимум в Украине устанавливает Кабинет министров, а минимальный набор продуктов, одежды, обуви и услуг прописан в постановлении №780. Документ принят в 2018 году и в нем четко прописаны нормы для работающих и нетрудоспособных украинцев, детей разных возрастов. Список продуктов, которые может позволить себе потребитель на чуть более чем 2 тыс. грн в месяц, шокирует любого диетолога. К примеру, ржаного хлеба в месяц можно съедать 3,2 кг, пшеничного – 5,2 кг, муки – 0,8 кг, картошки – около 8 кг. При этом овощей, в т.ч. и соленых, получается гораздо меньше. Капусты всего 2,3 кг, огурцов и помидоров – 2 кг и 750 г свеклы. Сахара – 2 кг, а кондитерских изделий можно съесть чуть более 1 кг в месяц.

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О разнообразии в одежде тоже придется забыть. На одного мужчину на год предусмотрена одна пара джинсов, шесть рубашек, один свитер, 10 пар носков, всего один галстук, одна пара кроссовок, а также 14 кусочков мыла по 100 гр, две банки шампуня (по 250 мл) и 6 зубных паст (по 75 гр). С уровнем дохода, который равен прожиточному минимуму, можно оформить субсидию и экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Реально ли прожить на эти деньги? "Министерство социальной политики считает, что минимальный прожиточный уровень нужно поднять до 4 тыс. грн и изменить методику его подсчета", – говорит директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. В 2018 году юрист Клим Братковский провел эксперимент и решил месяц прожить на сумму – 3723 грн, таким был установлен уровень минимальной заработной платы с 1 января 2018 года.

Из этой суммы он исключил коммунальные услуги, которые составляют 1440 грн, а также затраты на транспорт – около 350 грн в месяц. На еду на целый месяц осталось всего 1933 грн, то есть не более 62 грн в день, а это чуть больше $2,3. Он пытался купить себе исключительно еду и не тратил деньги на бытовую химию, средства гигиены или медицинские препараты. На лекарства при такой зарплате просто не хватает денег. За небольшую сумму ему удалось купить капусту, морковку, корень сельдерея, лук, черный редис, яблоки, апельсины/грейпфруты по акции, крупы, хлеб, растительное масло, соль. Если деньги остаются, то в рацион удается добавить яйца, молоко и другие продукты. Пришлось забыть о мясе, йогуртах, алкоголе и сладком.

Ограниченное питание дало свои результаты – через 16 дней эксперимента Клим Братковский, хоть и не планировал, но похудел на 2 кг. Развлечения человек, который живет на минимальную заработную плату, позволить себе не может.

Молодые люди до 35-40 лет не хотят сидеть на хлебе и воде и, как правило, ведут активный образ жизни. Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что для семьи с ребенком в Киеве нужно не менее $1,2-1,3 тыс, т.е. в районе 35 тыс. грн. Столько могут заработать оба родителя, если работают офис-менеджерами или специалистами по продажам. Такие доходы и у менеджеров среднего звена в средней или крупной по размеру компании. И это в разы больше, чем считают аналитики в правительстве.

В эту сумму не включена аренда жилья, которая в среднем составляет 10-14 тыс. грн без учета стоимости коммунальных услуг для двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде. Но в эту сумму входят затраты на еду, – 12-15 тыс. грн в месяц, несколько походов в ресторан за 1 тыс. грн на семью, покупку одежды на 2-3 тыс. грн в месяц. "Многие активные покупатели делают заказы на зарубежных сайтах или покупают некоторые вещи в сэконд-хенде", – говорит Бураковский.

Последний год инфляция в Украине растет, что может сказаться на уровне жизни семей. Им придется либо больше зарабатывать, либо экономить.