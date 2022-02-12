Сколько нужно работать украинцам, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. К примеру, в 2022 году такие украинцы должны иметь от 15 до 19 лет страхового стажа.
В общем же необходимый "размер" страхового стажа для выхода на пенсию в 65 лет регулирует ч.3 ст.26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ей:
65-летние украинцы смогут выйти на пенсию в 2023 году, если будут иметь от 15 до 20 лет страхового стажа;
в 2024 году – 15-21 год;
в 2025 году – 15-22 года;
в 2026 году – 15-23 года;
в 2027 году – 15-24 года;
начиная с 2028 года – от 15 до 25 лет.
При этом те, кто получил меньше 15 лет стажа, вовсе не смогут претендовать на пенсию. Вместо этого им выплатят социальную помощь в размере прожиточного минимума.
Стаж можно докупить
При нехватке страхового стажа его можно докупить. Альтернатива – сделать добровольный взнос в Пенсионный фонд.
Стоимость дополнительного месяца стажа рассчитывается по формуле и зависит от минимальной зарплаты. От этого показателя нужно высчитать 22% и умножить на два. Таким образом:
с 1 декабря 2021 года по 1 октября 2022 года месяц стажа стоит 2 860 грн, год – в 34 320 грн;
после 1 октября 2022 года месяц стажа будет стоить 2 948 грн, год – 35 376 грн.
Вариант с добровольным взносом предусматривает ежемесячную уплату взноса – 22% от минимальной зарплаты (по сути, это ставка ЕСВ для минималки). Сейчас это 1430 грн, с 1 декабря будет 1474 грн.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 1 апреля проведут автоматическое повышение пенсий тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Всего в Украине 2,6 млн работающих пенсионеров.