Сколько государство будет ежемесячно платить семьям погибших военных: раскрыто суммы

В Украине семьи погибших военных имеют право на выплату в размере 15 млн грн (ее выплачивают в течение 40 месяцев). Кроме того, дети таких военных имеют право на пенсию по потери кормильца. Такое право также есть у родителей и жен погибших, если они нетрудоспособны.

Видео дня

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №168. Выплату в размере 15 млн грн разделят между супругой (супругом в случае гибели военной), детьми и родителями. Еще около 13 тыс. грн выплатят в качестве пособия на похороны (это пять прожиточных минимумов).

После обращения за выплатой в первую очередь можно получить 20% от суммы (это 3 млн грн). А остальные 12 млн будут выплачивать в течение 40 месяцев. Относительно пенсии ее размер составляет 70% зарплаты погибшего военного. В случае, если у него двое детей и будут назначены две пенсии, то размер каждой будет составлять по 50%.

Отметим, что право на пенсию в связи с потерей кормильца наступает независимо от продолжительности службы военного. Размер пенсии не может быть меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Это 4186 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!