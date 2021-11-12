Сказали ждать две недели. Терминал ПриватБанка забрал у украинца деньги и не пополнил карту

Украинец пожаловался на работу ПриватБанка. По его словам, пополняя свою карту, терминал забрал наличные, а после того выдал сообщение, что невозможно обработать запрос. В банке сообщили, что средства можно вернуть лишь после проведения инкассации, срок – до 14 дней.

"Для сравнения те же терминалы самообслуживания хоть и берут высшую комиссию за пополнение, но все решают в течение дня. А тут государственный банк", – написал недовольный клиент под ником Urgent на сайте "Минфин".

В банке уже ответили на жалобу. Там объяснили, что проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит убедиться, что средства были внесены и определить их сумму. "По результатам обработки заявки мы дополнительно информируем клиента", – добавили в ПриватБанке.

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Кроме того, в Украине клиенты ПриватБанка рассказывают, что по ночам с карт без их согласия исчезают большие суммы денег. При этом сам банк никак не хочет реагировать на ситуацию. Более того, в учреждении вину за пропажу денег перекладывают на самих клиентов.

Суть происходящего: в позднее время суток с карт клиентов ПриватБанка в несколько подходов списываются несколько тысяч гривен. К примеру, со счета клиента под ником stanislavj в 43 подхода было списано более 1 тыс. грн – каждый раз по 25 грн.

Было и множество других случаев, когда клиенты жаловались на банки. В октябре украинец обратился в Ощадбанк для SWIFT-перевода денег в США за доставку автомобиля. После оплаты комиссии и спустя нескольких недель оказалось, что деньги таки не были доставлены из-за ошибки сотрудников украинского банка.

В итоге средства в Штаты переведены не были, свои деньги клиент забрал с трудом. Комиссию ему не возместили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине банки все чаще блокируют переводы и счета граждан. Скорее всего это делают при обнаружении сомнительных операций. К примеру, если обычно украинец ежемесячно тратит 10 тыс. грн, а теперь хочет провести платеж на 50 тыс. грн.