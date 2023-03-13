Ситуация на рынке труда в Украине изменилась: что с зарплатами и какие вакансии популярны

В Украине впервые с начала полномасштабной войны выросла средняя зарплата. Число вакансий растет, а рынок восстанавливается. При этом достигнуть показателей, которые были в феврале 2022 года, удалось только во Львовской области. О том, что происходит на рынке труда и к чему готовиться украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Что с зарплатами и вакансиями

В Украине количество резюме в феврале сократилось на 8%, а число вакансий увеличилось на 11%. И хотя до восстановления рынка до уровня перед 24 февраля 2022 года еще далеко, ситуация постепенно улучшается. Что интересно, согласно данным статистики, меньше работу стали искать мужчины, в то время как количество соискательниц увеличилось. На такую динамику повлиял ряд факторов: и мобилизация работоспособных мужчин, и отказ от официального трудоустройства тех украинцев, которые боятся быть мобилизованными.

Согласно статистике Опендатабот, в феврале количество резюме от мужчин сократилось на 7%. На одном из крупнейших кадровых порталов за последнюю неделю разместили (обновили) 114 тыс. резюме, в то же время вакансий – 41,2 тыс.

Всего открытых вакансий (в том числе и тех, что были открыты более одной недели назад) – около 63 тыс. Как пояснили OBOZREVATEL в компании Work.ua, практически полностью восстановился рынок труда во Львовской области. Там, в отличие от регионов, которые сильнее пострадали от военных действий и ракетных обстрелов, меньше бизнеса закрылось. Кроме того, во Львов переехали некоторые компании из других регионов.

В Центре экономических стратегий добавляют, что рынок труда остается несбалансированным. По состоянию на 1 марта, по их оценкам, количество вакансий достигло всего 87% от марта 2022-го. В статистике Опендатабот добавляют: быстрее всего число вакансий растет в Кировоградской, Днепропетровской и Черновицкой областях (на 21% и по 15% соответственно).

В то же время среди вакансий быстрее всего восстанавливается сфера логистики, работа на складах (на 16%). На втором месте – медицина и фармацевтика, затем – строительство и архитектура. Хотя при этом на кадровых порталах самой популярной вакансией остается "продавец/менеджер по продажам".

Хорошая новость – средняя зарплата выросла. Государственная служба статистики перестала публиковать данные о средних зарплатах. Отчетность для предприятий упростили, поэтому и официальная статистика больше не показывает ситуацию на рынке труда. Однако профильные кадровые издания показывают рост средней зарплаты. Если в 2022-м она составляла около 15 тыс. грн, то на данный момент увеличилась до 15,5 тыс. грн. Больше всего в среднем зарабатывают айтишники (33,5 тыс. грн), в то время как меньше всех платят курьерам – всего 9,5 тыс. грн.

Какие профессии будут пользоваться спросом и кем лучше работать

"В 2023 году темпы роста рынка труда будут увеличиваться, и я ожидаю этот год как год роста после большого спада, который был в 2022 году", – уверен эксперт рынка труда Сергей Марченко. Фактически рынок труда достиг своего дна и теперь постепенно восстанавливается. По словам эксперта, спросом будут пользоваться специалисты в сфере строительства, логистики, перевозок, инжиниринга и проектирования.

Однако при этом, выбирая сферу деятельности или принимая решение о переквалификации, стоит в первую очередь обращать внимание на собственные предпочтения и интересы. Успешным можно стать только в том случае, если работа будет не только приносить заработок, но и даст возможность реализовать себя. Те же украинцы, которые нуждаются в быстром заработке, чаще всего выбирают работу таксистами и курьерами.

В целом в ближайшие годы Украине понадобятся специалисты, которые помогут восстановить инфраструктуру, экономику, а также позволят справиться с новыми послевоенными вызовами. Среди них:

– медики, реабилитологи, психологи. После возвращения с фронта сотни тысяч украинских военных будут нуждаться в психологической и медицинской помощи. Кроме того, психологи также нужны гражданским, которые как минимум морально пострадали в результате войны;

– рабочие специалисты. Строители, сварщики, каменщики – все, кто может заняться восстановлением инфраструктуры, гражданских и военных объектов;

– специалисты военно-промышленного комплекса. После войны Украине предстоит восстанавливать запасы боеприпасов, укреплять обороноспособность государства;

– энергетики. Украинская энергосистема пережила самую масштабную атаку за всю историю своего существования. Россия прицельно уничтожает подстанции, генерирующие предприятия. Для восстановления понадобятся годы и тысячи специалистов.

В целом темпы восстановления рынка труда в первую очередь зависят от того, как быстро Украина одержит победу над оккупационными российскими войсками. Рынок труда зависит от экономической ситуации. И как только бизнес сможет планировать свою деятельность на ближайшие годы, а угроза безопасности останется позади, количество рабочих мест начнет быстро увеличиваться.