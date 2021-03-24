Шмыгаль рассказал, кому раздадут деньги из-за ужесточения карантина

Владимир Пазий Личные финансы 13:59, 24.03.2021 Обновлено: 14:20, 24.03.2021

Украинское правительство готово выплатить физлицам-предпринимателям ("ФОП") и работникам предприятий, которые пострадают в результате введения красных зон, по 8 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 февраля, выступление которого транслировались на канале Кабмина в YouTube. "По поручению президента Зеленского будут внедрены денежные выплаты. Государство готово выплатить "ФОПам" и работникам предприятий, которые пострадают в результате введения красных зон, по 8 тыс. грн. Мы будем ожидать дополнительную помощь от местных органов власти", – заявил премьер.

Также он отметил, что в правительстве ожидают, что местные органы внедрят дополнительные выплаты. Это должно показать ответственность и местной и центральной власти.

"Из-за увеличения количества заболеваний в Украине, все большее количество областей попадают до красного уровня эпидемической опасности. Поэтому разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления", – говорится на канале Шмыгаля в Telegram.

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Напомним, в Украине общий долг компаний и физлиц-предпринимателей ("ФОПов") по уплате ЕСВ (Единый социальный взнос) составляет 21,6 млрд гривен. Отметим, что это влияет на Пенсионный фонд, доходы которого напрямую зависят от ЕСВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с повышением минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн в Украине пересчитали налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОП"). Кроме того, повысился минимальный размер единого соцвзноса (от него до мая возобновили "ФОПов" первой группы).

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