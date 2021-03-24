Шмигаль розповів, кому роздадуть гроші через посилення карантину

Український уряд готовий виплатити фізособам-підприємцям (ФОП) і працівникам підприємств, які постраждають в результаті введення червоних зон, по 8 тис. грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 лютого, виступ якого транслювався на каналі Кабміну в YouTube. "За дорученням президента Зеленського будуть впроваджені грошові виплати. Держава готова виплатити ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок введення "червоних" зон, по 8 тис. грн. Ми чекатимемо додаткової допомоги від місцевих органів влади", – заявив прем'єр.

Також він зазначив, що в уряді очікують, що місцеві органи впровадять додаткові виплати. Це повинно показати відповідальність і місцевої і центральної влади.

"Через збільшення кількості захворювань в Україні дедалі більша кількість областей потрапляє до червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування", – йдеться на каналі Шмигаля в Telegram.

Публікація в Telegram https://t.me/Denys_Smyhal

Нагадаємо, в Україні загальний борг підприємств і фізосіб-підприємців (ФОПів) зі сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) складає 21,6 млрд гривень. Відзначимо, що це впливає на Пенсійний фонд, доходи якого безпосередньо залежать від ЄСВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн в Україні перерахували податки для фізосіб-підприємців ( "ФОП"). Крім того, підвищився мінімальний розмір єдиного соцвнеску (від нього до травня відновили ФОПів першої групи).