Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты, как в Польше: когда и сколько

В Украине средняя зарплата в 2030 году должна дойти до уровня оплаты труда в Польше или Словакии.

Об этом заявил на своей странице Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. "В декабря 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019-го и составили 14,2 тысячи гривен. Важнейшая задача, которую ставит правительство – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", – отметил политик.

В декабре размер заработной платы традиционно увеличивается в связи с выплатой годовых премий. Уже в январе доходы украинцев значительно снижаются. По данным крупных кадровых порталов, реальная средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн.

В Польше платят около 27,9 тыс. грн "чистыми". Для того, чтобы обогнать по уровню зарплат поляков, нужно, чтобы средняя зарплата выросла более, чем в два раза. При этом стоит учитывать, что до 2030 года средние зарплаты также будут расти и в Польше.

С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и тех, кто начинает свой карьерный путь – почти 1 тыс. новых предложений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.