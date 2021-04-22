Шмыгаль пообещал раздать беспроцентные кредиты украинцам на открытие бизнеса

Украинцы, которые хотят открыть собственное дело, однако не имеют для этого средств, смогут получить беспроцентную помощь на возвратной основе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Граждане, желающие развивать собственное дело, однако не имеют для этого необходимых ресурсов, будут иметь возможность получить беспроцентную помощь на возвратной основе", – написал он.

Так, власти ввели стимулирующие механизмы, которые призваны вернуть трудоспособных лиц из числа малообеспеченных семей на рынок труда. Они должны заработать с января 2022 года.

"Предполагается, что финансовая помощь для организации собственного бизнеса будет предоставляться для закупки оборудования и материалов", – отметил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что в Украине 206 тысяч человек подали заявки на получение 8 тыс. грн помощи. Отмечается, что предприниматели и наемные работники в тех областях, которые были в красной зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут подать заявку на получение государственной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев активнее регистрировать обращения для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.