Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на выплату 'карантинных' 8 тыс.

В Украине 206 тысяч человек по состоянию на 21 апреля подали заявки на получение 8 тыс. грн помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram. Отмечается, что предприниматели и наемные работники в тех областях, которые были в красной зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут подать заявку на получение государственной помощи.

То есть, бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской области так же может оставить заявки для получения выплат. Оформить ее можно через портал или приложение "Дія".

Напомним, в Украине с 19 апреля "ФОПы" и наемные работники могут подавать заявки на получение материальной помощи из Госбюджета в размере 8 тыс. грн. Сделать это можно на портале или в приложении "Дія". Президент Владимир Зеленский призвал украинцев активнее регистрировать обращения для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в силу вступил закон, который направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности. Закон предусматривает единоразовую выплату в размере 8 тыс. грн.