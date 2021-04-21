Украинцам вместо колбасы продают фальсификат: какую нельзя покупать и как выбрать качественную

В Украине до 30% колбасных изделий на полках магазинов – фальсификат, утверждают эксперты. Дорогие компоненты заменяют на дешевый аналог, а состав может не соответствовать заявленному на упаковке.

О том, где и как продают фальсификат колбас и как правильно выбрать мясную продукцию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Около 50% колбасы на базарах – фальсификат, в супермаркетах показатель чуть ниже – в среднем около 30%, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Указывают высший сорт, пишут что угодно в составе. А если кинуть это в лабораторию, мы увидим, что там шкура, кости, соя, крахмал, усилители вкуса. Кости действительно могут быть в колбасе, но в мясосодержащем продукте, или колбасе второго сорта. В то же время кости мы находим и в высшем сорте, в колбасе, которая позиционируется как детская. На которой указано, что она рекомендована МЗ", – говорит Несмиянов.

Представители лабораторий подтверждают: нарушения встречаются крайне часто. По словам президента Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентина Безрукого, фальсификат есть и на рынках, и в супермаркетах.

"Чем больше компонентов в колбасе, тем больше возможности получить фальсификат. Это замена более дорогих составляющих более дешевыми. Иногда у производителей есть желание закупить замороженное сырье из Аргентины и таким образом здорово экономить. Фальсификат – это нечто непредсказуемое. Никто не исследует, что в фальсификате", – отмечает Безрукий.

Профессор Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко добавляет: в продаже довольно часто можно встретить некачественные колбасные изделия. Например, колбаса первого сорта может продаваться как колбаса высшего сорта. Если на маркировке указано "ММО" ("мясо механической обвалки"), то это уже не колбаса, а "фаршевый продукт", состоящий из костей, кожи и других вторичных компонентов. Такую колбасу лучше не покупать.

Желательно при выборе колбасы обратить внимание на количество ингредиентов, указанных в маркировке. Чем их меньше, тем лучше. Косвенным показателем качества продукта является и его цена – она не должна быть слишком низкой.

Стоимость колбасы, например, более 300 грн за кг еще не гарантирует ее качество. Но если вы видите колбасу высшего сорта, к примеру, по 39 грн за кг, из натурального в ней на самом деле только шкура и кости.

Особенно внимательным нужно быть к колбасе на базарах. И не только из-за фальсификата. На такой колбасе чаще всего нету даже даты производства, чтобы не было списаний. Также стоит помнить, что колбасу там натирают, чтобы она не выглядела испорченной.

В супермаркетах не менее легко приобрести просрочку. Особенно если вы покупаете на развес. "Колбасы надо кушать меньше. Привыкайте к тому, что контроля особого нет. Есть, возможно, производители хорошие, но эта колбаса уйдет в космос по ценам. По возможности переходите на сырье – мясо. Даже фарш не стоит покупать. И самое главное – не давайте колбасных изделий сомнительного качества детям", – советует Несмиянов.

Безрукий соглашается: цена может быть одним из критериев. "Но все-таки производители фальсификата тоже не идиоты. Если поставят слишком низкую стоимость, это будет вызывать вопросы. Они ставят цену на пределе. Дешевле, чем у хороших образцов, но не бросовые. Главное – выбирать те торговые марки, которые нормально себя зарекомендовали, хотя и в этом случае есть риск", – говорит эксперт.

Накануне Пасхи спрос на мясную продукцию среди украинцев растет. Вместе с тем больше зарабатывают и производители фальсификатов. И единственный способ защититься от подделки – покупать продукцию торговых марок с хорошей репутацией.