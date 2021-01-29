"Северный поток-2" собрались достроить с помощью союза с Германией: в РФ сделали заявление
В России заявили, что комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага Германии по экономике и энергетике договорились вместе добиться завершения строительства "Северного потока-2".
Об этом, как передают РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы Павел Завальный. Он напомнил, что новая администрация США уже заявила о намерении остановить реализацию проекта.
"Комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", – заявил Завальный.
Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".