"Северный поток-2" собрались достроить с помощью союза с Германией: в РФ сделали заявление

В России заявили, что комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага Германии по экономике и энергетике договорились вместе добиться завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом, как передают РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы Павел Завальный. Он напомнил, что новая администрация США уже заявила о намерении остановить реализацию проекта.

"Комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", – заявил Завальный.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

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