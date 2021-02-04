"Северный поток-2" несет угрозу не только Европе, США следит за ситуацией – Госдеп
Государственный департамент США считает, что трубопровод "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность.
Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса сообщает издание DPA. "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность", – заявил Прайс.
Он сказал, что США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов. "Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы решим, применять ли санкции", – сказал Прайс.
Он добавил, что санкции были одним из многих инструментов, доступных США. Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.
Как сообщал OBOZREVATEL:
санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".