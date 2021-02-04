"Северный поток-2" несет угрозу не только Европе, США следит за ситуацией – Госдеп

Государственный департамент США считает, что трубопровод "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса сообщает издание DPA. "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность", – заявил Прайс.

Он сказал, что США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов. "Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы решим, применять ли санкции", – сказал Прайс.

Он добавил, что санкции были одним из многих инструментов, доступных США. Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.​​

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