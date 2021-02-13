"Северный поток-2" должна немедленно остановить Германия: в стране ЕС готовят заявление

В Польше ряд депутатов обратились к маршалу Сейма (спикер парламента) с требованием ускорить принятие резолюции с обращением к Германии с требованием немедленно прекратить строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает издание PAP. "Мы обращаемся к маршалу Эльжбету Витеку с просьбой ускорить принятие резолюции, которая находится в Сейме с сентября, и призываем Федеративную Республику Германия немедленно прекратить строительство антиевропейского проекта "Северный поток-2", – заявил депутат Сейма, замминистра климата и окружающей среды Яцек Оздоба.

В Польше уверены, что российский проект направлен против всего европейского сообщества. "Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию", – говорит Оздоба.

Ближайшее заседание состоится 22 февраля. Кроме того, с похожими заявлениями выступили и представители американского Госдепа. Там помимо публичных просьб остановить строительство газопровода также предупреждают о введении новых санкций против всех компаний, которые будут иметь отношение к "Северному потоку-2".

Строительство "Северного потока-2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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