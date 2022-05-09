Сети АЗС ослабили лимиты на продажу бензина: украинцы жалуются, что топлива все равно нет

Одни из крупнейших сетей АЗС в Украине, ОККО и WOG, ослабили ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь WOG продает клиентам до 20 л в сутки вместо 10 л. А ОККО – от 15 л. В то же время, украинцы в соцсетях жалуются, что эти изменения ввели только на словах, ведь топлива на заправках "как не было, так и нет".

Новые лимиты на ОККО действуют только при наличии карточек лояльности этих сетей. Четкие ограничения – индивидуальные для каждого клиента, говорится в сообщении компании.

"В приложении Fishka вы можете ознакомиться с инфо относительно своих лимитов. Они разные – 15, 20 и 30 литров – более подробно об этом расскажет приложение", – заявили в компании.

Продажа топлива тем, у кого нет карты лояльности и вовсе остановлена. На автогаз ограничений нет.

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При этом лимиты ОККО установлены на одну заправку. Второй раз можно заправиться на другой заправке сети, но не ранее, чем через 3 часа после посещения предыдущей.

WOG с 9 мая увеличила лимит до 20 л в сутки – также только при наличии карты лояльности. "Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – отметили в сети АЗС.

Кошелек PRIDE сейчас работает только на отоваривание ранее купленного горючего. Именно на эту систему сильнее всего жалуются клиенты.

"Увеличение лимита это прекрасно, но бензина как не было, так и не нет. Даже через кошелек по спекулятивной цене нет возможности приобрести", – возмутился на Facebook-странице WOG клиент Сергей Лахно. "Это так. Бензин только виртуальный от какого авто ни холодно ни жарко", – подтверждает Андрей Головацкий.

Те, кто заправляются на ОККО, тоже не довольный. По словам клиентов, карта заправок в приложении работает некорректно, из-за чего люди впустую тратят время и оставшееся топливо.

Дефицит бензина в Украине возник из-за блокирования поставок горючего из Беларуси, блокирования морских портов, разрушения российскими войсками Кременчугского НПЗ и т.д. Также заправщики жалуются на государственное регулирование цен на топливо. Они отмечают, что продавать по ним горючее крайне невыгодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом президент Украины Владимир Зеленский 7 мая указал на необходимость устранения очередей на АЗС. Как заявила первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с МИД ведется работа по предоставлению нашей стране зеленого коридора в портах Восточной Европы.