Самые "денежные" профессии: кому в Украине платят более 30 тыс. грн в месяц
Самые высокие зарплаты в Украине – без учета IT-специальностей и военнослужащих – получают медиабайеры (специалисты по планированию и размещению рекламных или информационных материалов в СМИ). В среднем им платят 52 500 грн.
Такие данные обнародовал крупный кадровый портал. Там отмечают в среднем 45 000 грн в месяц получают представители сразу трех профессий:
- эндодонтисты (стоматологи, занимающиеся лечением корневых каналов);
- трейдеры;
- директоры по маркетингу.
Близко к ним расположились водители-международники. Они могут рассчитывать на 42 500 грн.
По 40 000 грн предлагают руководителям отдела продаж и финансовым директорам. Бизнес аналитики получают в среднем 37 500 грн. Проходникам (угольная промішленность) платят 36 000 грн.
Ряд специалистов получают по 35 000 грн. Это:
- брокеры;
- ортодонты;
- директора по строительству;
- стоматологи;
- фндрейзеры (собирают материальные и прочие средства на социально-значимые проекты);
- топ-менеджеры.
Автомаляры получают немного меньше. Их работа оценивается в среднем в 32 500 грн.
Какая ситуация в целом
В целом самые высокие зарплаты в Украине получают angular-разработчики – 85 000 грн. В топ-10, по данным аналитиков, также входят:
- IOS-программисты – 85 000 грн;
- C# программисты – 82 500 грн;
- android-программисты – 80 000 грн;
- full stack программисты – 73 500 грн;
- Программисты Java –72 500 грн;
- .Net-программисты – 72 500 грн;
- военнослужащие – 71 000 грн;
- тим лиды – 62 000 грн;
- Python-программисты, C++ программисты – 60 000 грн.
Части украинцев урежут зарплаты
В то же время, по данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса.
Вместе в стем, 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников. Большинство же – 61% – представителей малого бизнеса менять что-либо не намерены. Т.е., они не будут ни повышать, ни урезать зарплаты своих сотрудников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 в Украине было зафиксировано открытых вакансий больше, чем резюме. Кроме того, по сравнению с январем количество вакансий увеличилось на 11%. Чаще других работу ищут украинцы в возрасте 16-24 лет – их почти вдвое больше, чем соискателей в возрастной категории 25-35.
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