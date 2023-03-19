Самые "денежные" профессии: кому в Украине платят более 30 тыс. грн в месяц

Самые высокие зарплаты в Украине – без учета IT-специальностей и военнослужащих – получают медиабайеры (специалисты по планированию и размещению рекламных или информационных материалов в СМИ). В среднем им платят 52 500 грн.

Видео дня

Такие данные обнародовал крупный кадровый портал. Там отмечают в среднем 45 000 грн в месяц получают представители сразу трех профессий:

эндодонтисты (стоматологи, занимающиеся лечением корневых каналов);

трейдеры;

директоры по маркетингу.

Близко к ним расположились водители-международники. Они могут рассчитывать на 42 500 грн.

По 40 000 грн предлагают руководителям отдела продаж и финансовым директорам. Бизнес аналитики получают в среднем 37 500 грн. Проходникам (угольная промішленность) платят 36 000 грн.

Ряд специалистов получают по 35 000 грн. Это:

брокеры;

ортодонты;

директора по строительству;

стоматологи;

фндрейзеры (собирают материальные и прочие средства на социально-значимые проекты);

топ-менеджеры.

Автомаляры получают немного меньше. Их работа оценивается в среднем в 32 500 грн.

Какая ситуация в целом

В целом самые высокие зарплаты в Украине получают angular-разработчики – 85 000 грн. В топ-10, по данным аналитиков, также входят:

IOS-программисты – 85 000 грн;

C# программисты – 82 500 грн;

android-программисты – 80 000 грн;

full stack программисты – 73 500 грн;

Программисты Java –72 500 грн;

.Net-программисты – 72 500 грн;

военнослужащие – 71 000 грн;

тим лиды – 62 000 грн;

Python-программисты, C++ программисты – 60 000 грн.

Части украинцев урежут зарплаты

В то же время, по данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса.

Вместе в стем, 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников. Большинство же – 61% – представителей малого бизнеса менять что-либо не намерены. Т.е., они не будут ни повышать, ни урезать зарплаты своих сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 в Украине было зафиксировано открытых вакансий больше, чем резюме. Кроме того, по сравнению с январем количество вакансий увеличилось на 11%. Чаще других работу ищут украинцы в возрасте 16-24 лет – их почти вдвое больше, чем соискателей в возрастной категории 25-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!