Сахар в Украине вновь подорожал: как изменилась цена

В январе 2022 года килограмм сахара в Украине подешевел (до 25,78 грн), но в феврале цена на продукт снова вернулась к росту. Сейчас средняя стоимость составляет 26,27 грн.

Интересно, что цена на трехкилограммовую пачку сахара за месяц снизилась. Так, если в прошлом месяце супермаркеты продавали ее в среднем за 81,80 грн, то к февралю цена упала до 77,90 грн, свидетельствуют данные издания "Минфин".

Сахар в супермаркете продают по такой цене (средняя стоимость):

Auchan – 27,20 грн;

Novus – 25,39 грн;

Metro – 25,30 грн;

Varus – 27,20 грн.

Отметим, сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росте цены в 2021-м. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, за год стоимость взлетела аж на 61,5%. Наряду с сахаром в стране также значительно подорожали подсолнечное масло (на 57,7%), яйца (47%) и хлеб (15,8%).

Видео дня

Многие продукты продолжат дорожать в 2022-м. Так, в Украине в феврале ожидается рост цен на 2-3% практически всех групп товаров. Аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин называет 3 причины грядущего подорожания: сезонный фактор, рост стоимости энергоресурсов и нестабильность курса гривни по отношению к мировым валютам. В то же время могут перестать расти цены на социальные продукты.

"Обычно февраль – это месяц, когда традиционно больше всего на изменение цен на продукты питания влияет сезонный фактор (особенно характерный для свежих овощей и фруктов). Однако в этом году к нему приобщились еще два ощутимых фактора", – рассказала Литвин для OBOZREVATEL.

Подорожание хлеба и масла закончится?

Сдерживание дальнейшего роста цен ожидается на продукты питания, обладающие существенной социальной значимостью. Речь идет о муке, молоке, ржано-пшеничном хлебе, мясе птицы (тушка), яйцах и подсолнечном масле.

Предприятиям, которые производят вышеуказанные продукты, выделяется природный газ по специальной цене после подачи соответствующей заявки и прохождения торгов. Цена практически в 2 раза меньше рыночной.

Литвин говорит, что первые торги уже состоялись 17 января. Посему уже в ближайшее время можно ожидать стабилизации ситуации с ценами на эти продукты. Но вряд ли стоит надеяться на снижение.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине значительно выросли цены на рыбные консервы. По сравнению с январем-2022, в феврале цены на шпроты, сардины и бычки выросли на несколько гривен за банку.