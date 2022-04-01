Рынок труда в Украине кардинально изменится: кто не останется без работы

В Украине после окончания войны рынок труда постепенно восстановится. Однако список востребованных и перспективных профессий кардинально изменится.

Как пишет в своей колонке для ЭП экономист НБУ Владислав Филатов, ситуация будет меняться не только в Украине, но во всем мире. Так, востребованными будут следующие сферы:

Безопасность. "Сколько бы мы ни делали экономические реформы, укрепляли государственные институты, уменьшали потребление угля, ставили фильтры на заводах, сортировали мусор — все это становится не столь важным, когда соседняя страна заходит на твою землю с оружием", – пишет эксперт.

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Локализация. Все большее количество производств будут располагаться ближе к рынку сбыта. Следствие этого – автоматизация и миграция населения.

Энергетика. Энергетический кризис фактически продемонстрировал новый вызов для всего цивилизованного мира. "Альтернативная энергетика получит еще один толчок, как и ядерная. Более того, это будет иметь положительный эффект на замедление изменения климата, что совсем недавно было проблемой номер один", – говорится в материале.

Кто будет пользоваться спросом?

Профессиональные военные. Речь идет об образованных, профессиональных и интеллектуальных специалистов военных специальностей.

Психологи. Услуги психологов и так пользовались большой популярностью в последнее время. Однако для лечения такой травмы целой страны нужно в разы больше специалистов.

Медики. Увеличение спроса приведет к увеличению заработной платы, инвестициям в медицинскую инфраструктуру, обучение, науку.

Строительство, архитектура. Опыт Израиля показывает, что мы концептуально должны изменить принципы построения наших построек. Очевидно, что в каждом здании должно быть подготовлено и соответствующий уровень безопасности бомбоубежища.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ближайшие годы рынок труда по всему миру продолжит стремительно меняться: некоторые профессии будут исчезать, другие – становиться все более востребованными. Все сложнее найти работу будет офисным и административным сотрудникам, сокращения также коснутся торговой сферы. Зато будет расти потребность в работниках здравоохранения и смежных сфер.

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