Детям раздадут по 600 тыс. грн: Гетманцев раскрыл подробности об экономическом паспорте

Первые владельцы экономического паспорт – дети, рожденные в 2019 году – получат от государства 626 125 грн. Случится это в 2037 году, когда они достигнут 18-летнего возраста. Перечислять же деньги в специальный Фонд будущих поколений государство начнет только в 2023 году.

Об этом в своем блоге на Korrespondent.net сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил: размер начисления будет равняться двум минимальным зарплатам.

"Ежегодно, начиная с 2023 года, государство будет перечислять в специально созданный Кабмином фонд сумму средств в размере 2-х минимальных заработных плат на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2019 года. К моменту первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит более 1,8 триллиона грн, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 125 грн на одного участника Фонда будущих поколений", – рассказал он.

Видео дня

Гетманцев уверяет: к 2037 году вложенные в Фонд деньги не обесценятся. Для этого их собираются инвестировать.

"Инвестиционная прибыли будет компенсировать инфляционные риски. Компания же по управлению активами, которая и будет производить инвестиции, будет полностью государственной", – заверил он.

По словам Гетманцева, разворовывания фонда удастся избежать. Для этого уже в ближайшее время будут созданы соответствующие рычаги контроля. Они обеспечат всего-лишь небольшие потери.

"В законе будут содержаться лучшие практики правоприменения, чтобы гарантировать контрольную систему, отвечающую мировому стандарту качества. Любым риском можно управлять, поэтому выработка инвестиционной политики, которая не позволит администратору потерять существенные объемы активов Фонда, – вопрос времени", – отметил он.

Гетманцев честно признался, что начать программу с детей именно 2019 года рождения решили потому, что это было предвыборное обещание действующей власти. Другая же причина – необходимость повышения рождаемости.

"Рождаемость в Украине с каждым годом уменьшается на 5%. Чтобы остановить эту динамику, нужно вернуть людям уверенность в завтрашнем дне себя и своих детей, образование и жилье которых должны быть обеспечены на момент достижения совершеннолетия за счет народных недр", – подчеркнул нардеп.

Экономический паспорт могут ввести не только для детей, но и для старших людей. При чем, прежде всего, речь идет о лицах, старше 70-80 лет.

Это в интервью "Интерфакс-Украина" анонсировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако, заметим, текста соответствующего законопроекта пока нет.

"Инициативу об экономическом паспорте надо расширять на пенсионеров. Поскольку у них, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков и им надо получать безусловный базовый доход", – сообщил он.

Кроме пенсионеров расширить действие экономических паспортов могут и на украинцев, родившихся до 2019 года. Однако это тоже пока только в планах.

"Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, что она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем расширять как на других детей, так и на пенсионеров", – отметил Арахамия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, дети смогут потратить свои деньги после достижения 18 лет и исключительно на образование в Украине, покупку недвижимости (тоже в пределах страны), лечение, финансирование пенсионного счета.