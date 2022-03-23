Россияне начали массово скупать сейфы и патроны

В России за время войны против Украины резко вырос спрос на сейфы, оружие и патроны среди гражданского населения. Некоторые магазины фиксируют рост спроса на сейфы на 100%.

Об этом сообщает издание РБК. Так, резкий рост закупок сейфов был зафиксирован на неделе с 21 по 27 февраля, рассказали в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру". Тогда по сравнению с неделей ранее – с 14 по 20 февраля – закупки сейфов в b2c-сегменте выросли на 34%, в b2b-сегменте – на 36%. С 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20%, в b2b – 4%. При этом на следующей неделе – с 7 по 14 марта – спрос сократился (на 23% в b2c и на 31% в b2b)

Видео дня

До этого в РФ заявили о подорожании страхования авто. Причина: эксперты рынка предупредили о росте количества автомобильных краж. По их оценкам, из-за отказа ряда компаний поставлять авто в стран импортные детали будут просто воровать.

В зоне риска владельцы автомобилей всех ушедших с российского рынка производителей (VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo и прочих), добавляет глава Центра исследования автомобилей и транспортных систем (партнер ВСС по системе оценки машин) Дмитрий Шабунин: "Возможно, получится наладить поставки новых запчастей через Казахстан, но сколько это времени займет и сколько будет стоить, не ясно", – говорит он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз расширил санкции против России. К уже действующим запретам добавили ограничения на экспорт транспорта (авто, самолеты, мотоциклы) стоимостью более 50 тыс. евро. Это значит, что из Евросоюза в РФ не смогут ввозить не только дорогие автомобили, но и самолеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!