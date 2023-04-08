Роспропаганда вышла на новый уровень: "нанимает" украинцев на работу и создает "православные СМИ"

Российская пропаганда находит новые подходы к украинцам. Те, кто еще недавно рассказывал о вредной "пропаганде ЛГБТ" в Украине и "российской супердержаве", сейчас превратились в православных журналистов и защищают УПЦ МП от законного выселения из Киево-Печерской лавры.

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Кроме того, пропагандисты в соцсетях предлагают возмутительные вакансии для мужчин и придумывают оправдание неудачам оккупантов. О том, как работает пропаганда РФ в Украине читайте в материале OBOZREVATEL.

Российские пропагандисты в соцсетях рассказывают о "шикарной работе" на олигархов

Фейки о ситуации на фронте пользуются спросом исключительно среди россиян, украинцы же на сообщения об очередном захвате населенного пункта или уничтожении HIMARS российскими оккупантами не обращают внимания. Поэтому пропаганда РФ придумывает новые возможности влиять на украинцев.

Кроме рассказа о "религиозном расколе" (об этом подробнее читайте дальше в тексте), в соцсетях также пытаются распространить напряжение и среди военных. К примеру, в соцсети TikTok распространяют сообщения о "работе для мужчин" без военного билета. Вроде бы за 50 тыс. грн нужно охранять дом в Конча-Заспе (элитный пригород столицы), или за такие же деньги и без военного билета "возить руководителя".

Рассказывают также и о вакансии для мужчин в Польше: собирать овощи и фрукты за 85 тыс. грн и как бы при этом работодатель помогает нарушить закон и уехать из страны мужчинам. Главная цель таких "объявлений" – создать впечатление о том, что в то время как одни украинцы на фронте отдают свои жизни, другие – получают даже более высокие зарплаты, охраняя "олигархов".

На самом деле, ни один "олигарх" не ищет себе персонал в соцсетях. А польские работодатели не занимаются фальсификации документов для выезда мужчин за границу. OBOZREVATEL перешел по ссылке, указанной как для контакта с работодателем по указанным вакансиям.

На самом деле, описанных в постах вакансий не существует. По ссылке украинцам предлагают присоединиться к группе в Telegram с объявлениями, скопированными с кадровых порталов. Канал существует всего месяц, а единственная его цель: легитимизировать фейковые объявления о работе.

Telegram – один из любимых инструментов для русских пропагандистов. Здесь открыто работают российские военкоры, транслирует свои программы пропагандист Владимир Соловьев. Но иногда россияне выдают себя за "украинские новостные Telegram-каналы". Таких "новостных каналов" – сотни.

Самые известные из них – "ЗеРада", "Резидент", "Легитимный", "Темный рыцарь", "Картель". Всего в сети около 30 каналов. Время от времени они ссылаются на информацию коллег из сети. Также они находят "объяснения" неудачам России, например, информацию о том, что Россия уже начала использовать танки, хранившиеся с 1960-х, они объяснили так: новые танки, которых в РФ, конечно, очень много, берегут на случай, если нападет НАТО. OBOZREVATEL ранее подробно писал о сети Кремля в июне прошлого года. За это время из перечня сети закрылось лишь несколько каналов. А большинство наоборот – увеличило количество подписчиков.

"Легитимный" – с 617 тыс. до 902 тыс. подписчиков;

"ЗеРада" – с 243 тыс. до 336 тыс. подписчиков;

"Резидент" – 551 тыс. подписчиков;

"First Новости Войны" – канал ликвидирован (было 564 тыс. подписчиков);

"Картель" – со 115 тыс. до 154 тыс. подписчиков.

Религиозный пул Кремля: как пророссийские пропагандисты превратились в "православных журналистов"

"Первый казацкий" с началом полномасштабной войны превратился в СМИ УПЦ МП. Каждый день на их YouTube-канале, в Telegram, TikTok и других соцсетях выходят публикации с защитой "православных" (на самом деле речь идет о защите исключительно УПЦ МП). А их фейки об активистах, требующих УПЦ МП выполнить решение правительства, заповедника и покинуть Лавру, распространяет "Союз православных журналистов" (СПЖ, еще одно медиа УПЦ ПМ).

К примеру, "Первый Казацкий" заявил, что активисты устроили "языческий обряд под молитвы верующих". Так "журналисты" назвали жест "Тризуб Чорновила" (указательный, средний и безымянный пальцы подняты вверх, это жест использовал лидер Народного движения Украины Вячеслав Чорновил).

Но до полномасштабной войны "Первый казацкий" религией почти не интересовался. Они снимали сюжеты о том, как Украина будет страдать без российского газа, распространяли фейки о коронавирусе, доказывали, что Россия превратилась в "тепличную сверхдержаву". Еще "Первый казацкий" защищал Евгения Мураева и рассказывал об опасной "пропаганде ЛГБТ" (борьба с ЛГБТ – одна из "духовных скреп РФ").

Кстати, большинство "экспертов", тогда фактически ведущих "Первого казацкого", сейчас получили подозрение о госизмене. Среди них, например, политтехнолог кума Путина Виктор Медведчук Михаил Погребинский.

С подлинным православием, религиозной тематикой "Первый казацкий" нет ничего общего. Они не рассказывают об основах религии, Бога, основах христианской веры. Пока их сюжеты сосредоточены на том, как ни в чем невинное УПЦ дискредитируют украинские власти.

"Первому казацкому" помогают уже признанные пропагандисты. Среди них, например, бывшая журналистка каналов Медведчука Диана Панченко. Она снимала свой "проект" о "ДНР", а теперь рассказывает в соцсетях о "святой Лавре" и ее притеснениях.

OBOZREVATEL советует украинцам не доверять анонимным источникам информации, читать украинские СМИ и новостные Telegram-каналы, которые не скрывают данных о своих владельцах.