Резников получил почти 10,5 млн грн зарплаты за 2020 год. Декларация

Дарья Дурова Личные финансы 20:40, 26.03.2021 Обновлено: 21:23, 26.03.2021

За 2020 год вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получил 10 млн 463 тыс. гривен зарплаты (в среднем 871, 9 тыс. в месяц).

Такие данные Резников внес в ежегодную декларацию, поданную Национальному агентству по предупреждению коррупции 25 марта. Отчет был опубликован на сайте НАПК.

Министр указал в доходах как заработную плату, полученную по основному месту работы, 498 275 гривен и 9 937 888 гривен (вместе – 10 436 163), но не уточнил, какая работа так оплачивалась.

Также он получил 1 533 грн банковских процентов и 9 486 грн страховых выплат, еще 4 571 грн "дополнительного блага".

На банковских счетах у Резникова находятся 236 тыс. гривен, 137 тыс. долларов и 3520 евро. Кроме этого вице-премьер имеет 255 тыс. евро наличными, а также занял третьему лицу – гражданке Украины – 1,1 млн долларов. Еще он купил на 279 тыс. корпоративных прав.

Среди недвижимости в декларации Резникова указано:

  • две квартиры в Киеве (167,5 и 103,6 кв м);

  • треть еще одной столичной квартиры (33,33% от 72,9 кв м, другими двумя третями владеет его брат Константин);

  • арендованная часть квартиры в Козине;

  • семь земельных участков в Киевской области общей площадью более 13 тыс. кв м;

  • у его жены – квартира в Киеве (44,3 кв м).

У вице-премьера есть такие авто:

  • Audi A8;

  • Volkswagen Amarok;

  • Porsche Boxster;

  • прицеп TIKI-TREILER;

  • багги Kawasaki TERYX UTV;

  • квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV;

  • у его жены также есть Mini Cooper Countryma.

Как ценные вещи Резников указал два охотничьих карабина (Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag), три единицы наручных часов (Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet).

Резников является владельцем 28,27% акций двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Flings Advisors S.A. и Live Earth Ltd.

Недвижимость, внесенная в декларацию:

public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua
public.nazk.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель за 2020 год официально получила 684 тыс. гривен заработной платы.

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Экономика Личные финансы

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