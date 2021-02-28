Разница в размере пенсий в два раза: где в Украине платят больше всего

В Украине размер пенсий в разных регионах отличается в несколько раз. В столице в среднем получают 4,7 тыс. грн, в то время как в Черниговской области всего 2,2 тыс. грн.

Об этом говорится в справочных данных Пенсионного фонда Украины. Размер пенсии зависит всего от двух показателей: стажа и размера зарплаты. Учитывая, что в Киеве средняя зарплата традиционно выше, чем в других регионах, здесь также самая высокая средняя пенсия.

Средний размер пенсий при этом составляет 3,5 тыс. грн. Традиционно больше всех получают судьи – 67,9 тыс. грн. Они, в отличие от простых украинцев, получают выплаты по особым правилам.

Напомним, что украинские пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн. Всего перерасчет коснется 8 млн украинцев (из 11,4 млн пенсионеров), а средний размер прибавки составит 308 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.