Раде рекомендуют освободить от уплаты штрафов по кредитам некоторых украинцев

Верховной раде предлагают освободить переселенцев от последствий невыполнения денежных обязательств, а также ограничить для таких лиц размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет по правам человека рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №2329. Ранее его в первом чтении поддержали 333 народных депутата. Авторами документа являются нардепы от партии "Слуга народа": Максим Ткаченко, Ирина Аллахвердиева, Руслан Горбенко и Алексей Кузнецов.

Законопроект предусматривает, что общая сумма процентов по договорам кредитов и договорам займов для должников - внутренне перемещенных лиц не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства. При этом предлагается обязать кредиторов провести перерасчет задолженности для внутренне перемещенных лиц.

За невыполнение внутренними переселенцами обязательств по договорам кредита и займа не будет начисляться:

неустойка (штраф, пеня);

индекс инфляции за все время просрочки выполнения денежного обязательства;

проценты годовых от просроченной суммы;

другие финансовые санкции.

Также законопроектом устанавливается, что уступка (продажа, передача) прав требования по кредитным договорам и договорам займа с внутренне перемещенными лицами без согласия должника запрещается. Это не позволит банкам и другим кредиторам передавать право требования долга коллекторским или другим компаниям.

Однако документ содержит ряд ограничений. В частности, изменения коснутся тех должников, которые к моменту начала АТО добросовестно выполняли денежные обязательств, но не тех, кто после начала операции не совершил ни одного платежа. Также предусмотрено, что вышеуказанные правила не распространяются на тех переселенцев, кредиторы которых докажут наличие у них просрочки уплаты основного долга или процентов до начала АТО (по состоянию на 14 апреля 2014 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада приняла законопроект, который должен урегулировать работу коллекторских компаний и защитить должников при просроченной задолженности.