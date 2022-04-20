Путин заявляет о "стабилизации экономики", но число россиян без работы взлетело в 2,5 раза
В России несмотря на заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о "стабилизации экономики" число тех, кто временно не работает из-за простоя, взлетело в 2,5 раза. Предприятия вынуждены временно закрываться из-за санкций.
В России в простое находится 98 тыс. работников, в то время как в марте это число было в 2,5 раза меньше, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов, передает RTVI. "Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тыс. человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено", – сказал он.
Всего в стране 670 тыс. официально безработных. Их число будет постепенно расти вместе с возникновением проблем на предприятиях. Большая часть производство происходит с использованием импортных компонентов. Без них продолжать работу фактически невозможно.
Кроме того, из страны заявили об уходе сотни иностранных компаний. Большая часть из них временно приостановила работу, однако постепенно они заявляют о полном уходе из рынка. В то же время российские власти угрожают иностранному бизнесу захватить их предприятия в том случае, если они покинут страну.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в результате войны России против Украины из-за страны агрессора ушли сотни компаний. Кроме того, затруднилась логистика и остановились целые сферы, к примеру, гражданская авиация.