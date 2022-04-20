Путин заявляет о "стабилизации экономики", но число россиян без работы взлетело в 2,5 раза

В России несмотря на заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о "стабилизации экономики" число тех, кто временно не работает из-за простоя, взлетело в 2,5 раза. Предприятия вынуждены временно закрываться из-за санкций.

В России в простое находится 98 тыс. работников, в то время как в марте это число было в 2,5 раза меньше, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов, передает RTVI. "Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тыс. человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено", – сказал он.

Всего в стране 670 тыс. официально безработных. Их число будет постепенно расти вместе с возникновением проблем на предприятиях. Большая часть производство происходит с использованием импортных компонентов. Без них продолжать работу фактически невозможно.

Видео дня

Кроме того, из страны заявили об уходе сотни иностранных компаний. Большая часть из них временно приостановила работу, однако постепенно они заявляют о полном уходе из рынка. В то же время российские власти угрожают иностранному бизнесу захватить их предприятия в том случае, если они покинут страну.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в результате войны России против Украины из-за страны агрессора ушли сотни компаний. Кроме того, затруднилась логистика и остановились целые сферы, к примеру, гражданская авиация.