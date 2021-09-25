Провал железной дороги в Черновицкой области: "Укрзалізниця" изменила движение поездов

Поезд №118/117 Чернигов – Черновцы, который ранее курсировал через железнодорожный участок Новоселица – Мамалыга, из-за карстового провала будет ездить объездным путем – через Тернополь и Залещики. Поэтому с маршрута исключили остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

При этом выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября и 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова не будет 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" 25 сентября.

"Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы. Посадка на этих станциях будет осуществляться на оперативно предназначенный поезд №127/128 Ларга – Чернигов ранее приобретенными билетами на поезд №117/118. Гречаны. Здесь возможна посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128. А для пассажиров, отправляющихся из Тернополя и Залещиков, появилась возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что билет на посадку, к примеру, с Новоселицы (ограничено движение из-за провала) можно сдать и вернуть свои деньги. Касательно самой ситуации с карстовым провалом, "Укрзалізниця" привлекла специалистов для анализа пригодности участка для дальнейшего движения.

19 сентября из-за проседания грунта образовалась 6-метровая яма. В "Укрзалізниці" еще сначала сообщили, что восстановительные работы займут 10 часов, но 20 сентября их продлили еще на 10 часов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на месте прошлого провала под железной дорогой на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области повторно просел грунт. Поезд № 118/117 Чернигов-Черновцы вновь изменил расписание.