Геращенко объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста Соловьева: уже удалось достать фото его паспорта

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объявил награду за взлом аккаунта кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Он также показал первые результаты такой инициативы: в свободный доступ попали фото паспорта путинского приспешника.

Соответствующий пост Геращенко опубликовал в своем Twitter. "Итак, я объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста Соловьева. Вот первые результаты: паспорт подонка", – написал он.

Геращенко также обнародовал другие персональные данные Соловьева. В их числе оказались номера мобильных телефонов, страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика.

Согласно паспортным данным пропагандиста, он проживает в Москве по улице Долгоруковская, д. 6, кв. 19.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля Соловьев устроил истерику из-за потери ракетного крейсера "Москва". Он признал удар ракетами Вооруженных Сил Украины "Нептун" и обвинил российскую армию в том, что она не усмотрела за судном.