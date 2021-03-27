ПриватБанк решил поменять правила и цены для клиентов: что изменится

С 1 апреля ПриватБанк поменяет тарифные планы для своих клиентов. Изменения коснутся самых популярных предложений финучреждения.

Об этом сообщает Gsminfo. Как поясняют в самом ПриватБанке, новые тарифы разработаны в первую очередь для того, чтобы адаптировать стоимость обслуживания в соответствии с потребностями бизнес-клиентов.

Далее банковские представители утверждают, что будут снижены тарифы на услуги, которыми чаще всего пользуются клиенты. Так, уменьшится стоимость платежей в другие банки, снижена стоимость персональных карточек для бизнес-клиентов, и так далее. При этом в бизнес-тарифах будет введена комиссионная плата за так называемое нецелевое использование – то есть за переводы между физическими лицами-пользователями услуг ПриватБанка.

Всего банк назвал четыре основных изменения, которые пользователи его услуг точно отметят по достоинству:

Стоимость платежей в другие банки снижена в три раза.

Плата за ежемесячное обслуживание полностью отменяется.

Снижена стоимость карточек для бизнеса.

Введены услуги персонального банкира и консьерж-сервиса.

На данный момент пользователи услуг ПриватБанка могут спокойно поменять свой тарифный план через приложение "Приват24 для бизнеса". Если они этого не сделают в ближайшие дни, то первого апреля им по умолчанию будет подключен новый пакет "Бизнес Старт". В ПриватБанке утверждают, что его можно будет в любое время изменить на другой.

Также сообщается, что отраслевые пакеты услуг, такие как "ИТ Expert", "ОСМД" "Коммунальные больницы" и "Для благотворительных организаций", в которых действуют специальные тарифы останутся без изменений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.