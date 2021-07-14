ПриватБанк повысил часть тарифов: сколько придется заплатить

ПриватБанк с 1 сентября повысит часть тарифов для физлиц-предпринимателей. Речь идет о стоимости инкассации средств (месячные цены и расходы на подъезд).

К примеру, как говорится на сайте банка, в среднем месячные тарифы вырастут с 900 до 1200 грн. Кроме того, в некоторых случаях больше придется платить и за подъезд. Как поменяли тарифы:

областные центры:

было: 70 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;

стало: 70 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;

другие населенные пункты:

было: 120 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;

стало: 180 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;

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Киев:

было: 150 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки;

стало: 150 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки;

зачисление на счет в другом банке:

было: 150 грн за подъезд и не меньше 900 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа;

стало: 180 грн за подъезд и не меньше 1200 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за перевод одного листа;

Ранее ПриватБанк повысил комиссии на оплату услуг и товаров через Приват24: вместо 1 грн придется платить 0,5% от суммы. Сейчас такое новшество внедрили в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а до конца года распространят по всей стране.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, "Приват" потребовал у клиенты деньги за перевод за границу, который он потерял. За возврат денег пришлось заплатить комиссию.