ПриватБанк потребовал доплатить за перевод, который потерял: что произошло

ПриватБанк потребовал от своего клиента доплатить за перевод за границу, который он потерял. За уточнение реквизитов попросили доплатить $55.

Об этом говорится в публикации Минфина. О таком случае рассказал клиент банка. "14 июня был сделан SWIFT-перевод в Российскую Федерацию. По всем реквизитам, которые были выданы получателю в их банке. Отправили мы перевод, ждем пару дней, никаких новостей", – рассказал клиент "Привата".

На вопрос, что именно в реквизитах указано неправильно, не ответили. При этом возврат перевода также платный. В Приватбанке сообщили, что проверяют, чем могут помочь в этой ситуации. "Мы осуществили запрос в VTB BANK и ожидаем ответа. По возвращении перевода клиенту поступит сообщение о зачислении средств", — заявили в пресс-службе.

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Отметим, ранее клиенты также рассказали, как не смогли забрать свой депозит в ПриватБанке. Как оказалось, служба финансового мониторинга финучреждения вклад заблокировала. После того, как банк принял документы, средства разблокировали, но через какое-то время заново заблокировали. "Приват" потребовал опять предоставить документы, которые подтверждают источник происхождения средств.

Финансовый мониторинг – один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – и уклонению от уплаты налогов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливают специальные устройства, которые помогают считывать карты.