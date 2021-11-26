В ПриватБанке обманули клиента и навязал ему карту для кредитов

Клиент ПриватБанка рассказал, что банк отказался выдавать ему и его отцу карту для выплат. Вместо этого ему навязали кредитную карту.

В сообщении на сайте "Минфин" клиент ПриватБнка под ником asensio рассказал, что в банке ему заявили: если он не будет получать на эту карту стипендию, пенсию или зарплату, получить ее он не сможет. Вместо этого ему предложили оформить только кредитную карту "Универсальная".

Однако позже оказалось, что в отделении ПриватБанка мужчину обманули. О чем ему и сообщили в службе поддержки учреждения.

"Обратился в саппорт. Консультант мне сказал, что я был обманут, и карта для выплат выдается всем. В итоге подана жалоба, получен звонок от Привата со словами "сотрудник наказан, ситуация не повторится", – подчеркнул он.

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Спустя 2 месяца в аналогичную ситуацию попал отец asensio. Ему тоже навязали карту "Универсальная" под предлогом невозможности выдать карту для выплат – из-за того, что на нее не будут приходить официальные начисления.

"Начали говорить о каком-то коде, который надо получить на работе и только потом они выпишут карту, а пока можно взять "Универсальную". То есть опять старая песня о том, что без привязки к зарплате карту для выплат получить нельзя", – отмечает asensio.

Согласно информации, размещенной на сайте самого ПриватБанка, карта для выплат дает возможность снимать деньги в любом банкомате на территории Украины без комиссий. А также получать на нее любые денежные зачисления.

"На карту для выплат Вы сможете получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, командировочные, стипендию, все виды социальных пособий, выплаты по рождению ребенка, а также денежные переводы. Снимайте наличные в любом банкомате на территории Украины без комиссий", – говорится на сайте учреждения.

В свою очередь, карта "Универсальная" дает возможность тратить не только свои, но и кредитные средства. Для этого банк готов предоставить каждому собственнику такой карты до 200 тыс. грн.

Т.е., банку выгоднее, чтобы клиенты оформляли именно эту карту. Ведь она дает ему возможность зарабатывать на выдаче кредитов своим клиентам.

В своем ответе под постом asensio ПриватБанк никак не прокомментировал случившееся. Там только извинились за неудобства и пообещали разобраться в ситуации.

"Извиняемся за неудобства. Чтобы уточнить детали и разобраться в ситуации, мы обратились в личном сообщении", – говорится в ответе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве осудили мужчину, который в соцсетях продавал данные украинцев из баз госучреждений, "Новой почты" и ПриватБанка. В частности, информацию некоторых VIP-клиентов упомянутого финучреждения ему за денежное вознаграждение сливала его сотрудница.