ПриватБанк и Ощадбанк закрыли сотни отделений по всей стране: данные НБУ

В Украине с 1 января 2020-го до апреля 2021-го количество отделений банков сократилось с 8002 до 7073. Среди лидеров по закрытию – Ощадбанк и ПриватБанк. При этом более мелкие финансовые учреждения наоборот, увеличивают число отделений.

Об этом говорится в опубликованных на официальном сайте НБУ данных. Так, с января прошлого года Ощадбак сократил количество отделений с 2327 до 1797, а "Приват" – с 1928 до 1684. В то же время банк ПУМБ увеличил – с 208 до 233, а Укрзагбанк – с 250 до 270.

Такая тенденция связана с развитием финансовых сервисов, мобильных приложений. Для получения кредита, оплаты коммунальных услуг, оформления различных услуг уже не нужно идти в банковское отделение, достаточно установить приложение банка на мобильный телефон.

С другой стороны, некоторые операции требуют личной верификации (подтверждения персоны). Например, для открытия первого счета в банке необходимо прийти в его отделение с паспортом и кодом. В связи с этим небольшие банки, которые все еще не имеют распространенную сеть отделений, наоборот – увеличивают свое представительство в небольших населенных пунктах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.