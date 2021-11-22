ПриватБанк дает технику и авто бизнесу всего под 0,01%. Отвечаем на главные вопросы

Украинские банки предлагают бизнесу авто и технику в лизинг всего под 0,01%. После оплаты лизинговых и других платежей по договору транспорт переходит в полноценную собственность предприятия. Финансовый лизинг может быть даже выгоднее, чем аренда, а полученные за счет новой техники средства позволят не только платить банку, но и зарабатывать.

OBOZREVATEL разобрался, сколько бизнесу будет стоить лизинг в ПриватБанке, и отвечает на главные вопросы о том, как и на каких условиях можно получить транспорт.

Вместо того, чтобы платить за аренду транспорта, вы можете практически те же деньги тратить на оплату собственной техники. Украинские банки предлагают для бизнеса особые условия. К примеру, у ПриватБанка на авто партнеров предлагают ставку в размере всего 0,01% годовых.

Если у вас уже есть техника, транспорт в аренде, или для расширения вам без нее не обойтись – стоит как минимум проконсультироваться в банке и подсчитать, что будет дешевле: лизинг или аренда.

Все зависит от размера первого платежа, техники, которую вы выбрали, производителя и срока выплаты. К примеру, под 0,01% по партнерской программе можно купить легковые авто Nissan, Mitsubishi, Renault, спецтехнику на базе МАЗ, Ford, ВМС, SITRAK и т.д. Полный перечень предложений можно увидеть здесь.

За авто, которое приобрели не по партнерской программе, придется заплатить 11% годовых. Для примера рассчитаем, сколько придется переплатить, если купить спецтехнику от партнера по цене в 5 млн грн.

Если авансовый платеж составит 20% (1 млн грн), то, взяв у банка 4 млн грн, за 5 лет вы вернете всего 4,001 млн, а ежемесячный платеж составит 66,6 тыс. грн. Также есть единоразовая комиссия в размере 20 тыс. грн., а также необходимо будет оформить страховку в аккредитованной банком страховой компании.

Практически любую: промышленную технику, легковые авто для коммерческого пользования, сельхозтехнику. Важно также отметить, что банк не будет просить показать бизнес-план, доказать, что покупка техники позволит улучшить финансовые показатели предприятия.

Выгоднее брать транспорт у партнеров банка. Они предоставляют особые условия, с которыми переплата может быть минимальной. Для других компаний ставка составляет 11%.

Важно также помнить, что приобретенное авто действительно должно приносить пользу предприятию и "отрабатывать" себя. Чтобы удостовериться, что вам необходим автомобиль в лизинг, посчитайте, за какой период своей работы он полностью компенсирует свою стоимость.

В ПриватБанке разработают график выплат так, чтобы у вас была возможность комфортно погашать долг. Но речь идет только о той ситуации, когда вы действительно не можете выполнять свои обязательства, например, из-за локдауна.

Банки предлагают своим клиентам, которые пострадали от ограничений, новые графики выплат. Хотя в целом лучший совет – иметь запас в размере нескольких ежемесячных платежей по лизингу. Тогда даже если у вас будет неудачный месяц, вы без труда сможете выполнять обязательства.

При оформлении лизинга по упрощенной схеме для клиентов ПриватБанка необходимо подать всего один документ – спецификацию на предмет лизинга.

Если вы не клиент ПриватБанка, для принятия решения по лизингу просто подайте в ближайшее отделение банка документы для открытия счета и спецификацию на предмет лизинга.

Срок принятия решения на сегодня сокращен до пяти дней.

Детальное предложение с графиком выплат и вашей процентной ставкой вам могут озвучить в любом отделении ПриватБанка. Также при желании проконсультироваться можно и с оператором – по номеру телефона 3700.