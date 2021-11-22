ПриватБанк дает технику и авто бизнесу всего под 0,01%. Отвечаем на главные вопросы
Украинские банки предлагают бизнесу авто и технику в лизинг всего под 0,01%. После оплаты лизинговых и других платежей по договору транспорт переходит в полноценную собственность предприятия. Финансовый лизинг может быть даже выгоднее, чем аренда, а полученные за счет новой техники средства позволят не только платить банку, но и зарабатывать.
OBOZREVATEL разобрался, сколько бизнесу будет стоить лизинг в ПриватБанке, и отвечает на главные вопросы о том, как и на каких условиях можно получить транспорт.Зачем мне брать лизинг?
Вместо того, чтобы платить за аренду транспорта, вы можете практически те же деньги тратить на оплату собственной техники. Украинские банки предлагают для бизнеса особые условия. К примеру, у ПриватБанка на авто партнеров предлагают ставку в размере всего 0,01% годовых.
Если у вас уже есть техника, транспорт в аренде, или для расширения вам без нее не обойтись – стоит как минимум проконсультироваться в банке и подсчитать, что будет дешевле: лизинг или аренда.И сколько придется переплатить?
Все зависит от размера первого платежа, техники, которую вы выбрали, производителя и срока выплаты. К примеру, под 0,01% по партнерской программе можно купить легковые авто Nissan, Mitsubishi, Renault, спецтехнику на базе МАЗ, Ford, ВМС, SITRAK и т.д. Полный перечень предложений можно увидеть здесь.
За авто, которое приобрели не по партнерской программе, придется заплатить 11% годовых. Для примера рассчитаем, сколько придется переплатить, если купить спецтехнику от партнера по цене в 5 млн грн.
Если авансовый платеж составит 20% (1 млн грн), то, взяв у банка 4 млн грн, за 5 лет вы вернете всего 4,001 млн, а ежемесячный платеж составит 66,6 тыс. грн. Также есть единоразовая комиссия в размере 20 тыс. грн., а также необходимо будет оформить страховку в аккредитованной банком страховой компании.
Практически любую: промышленную технику, легковые авто для коммерческого пользования, сельхозтехнику. Важно также отметить, что банк не будет просить показать бизнес-план, доказать, что покупка техники позволит улучшить финансовые показатели предприятия.
Выгоднее брать транспорт у партнеров банка. Они предоставляют особые условия, с которыми переплата может быть минимальной. Для других компаний ставка составляет 11%.
Важно также помнить, что приобретенное авто действительно должно приносить пользу предприятию и "отрабатывать" себя. Чтобы удостовериться, что вам необходим автомобиль в лизинг, посчитайте, за какой период своей работы он полностью компенсирует свою стоимость.
В ПриватБанке разработают график выплат так, чтобы у вас была возможность комфортно погашать долг. Но речь идет только о той ситуации, когда вы действительно не можете выполнять свои обязательства, например, из-за локдауна.
Банки предлагают своим клиентам, которые пострадали от ограничений, новые графики выплат. Хотя в целом лучший совет – иметь запас в размере нескольких ежемесячных платежей по лизингу. Тогда даже если у вас будет неудачный месяц, вы без труда сможете выполнять обязательства.А какие мне нужны документы?
При оформлении лизинга по упрощенной схеме для клиентов ПриватБанка необходимо подать всего один документ – спецификацию на предмет лизинга.
Если вы не клиент ПриватБанка, для принятия решения по лизингу просто подайте в ближайшее отделение банка документы для открытия счета и спецификацию на предмет лизинга.
Срок принятия решения на сегодня сокращен до пяти дней.Куда обращаться?
Детальное предложение с графиком выплат и вашей процентной ставкой вам могут озвучить в любом отделении ПриватБанка. Также при желании проконсультироваться можно и с оператором – по номеру телефона 3700.