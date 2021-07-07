ПриватБанк блокирует депозиты украинцев для проверок: как вернуть средства

ПриватБанк блокирует депозиты своих клиентов и требует предоставить справки об источнике происхождения средств. А из-за того, что система работает автоматически, депозит может быть повторно заблокирован даже после того, как клиент подтвердил источник доходов.

Об этом на сайте "Минфина" написал клиент банка. Так, при попытке снять часть депозита в банкомате, украинец получил сообщение о том, что деньги заблокированы и нужно подтвердить источник происхождения средств. Это произошло в рамках финансового мониторинга: банк должен проверять, что клиент законно заработал средства и уплатил с них налоги.

"Постоял 2,5 часа в очереди, предоставил документы. На что услышал: „а у нас нет электронного оборота, и принтер у нас поломан, распечатать не можем". Пошел в копицентр, распечатал, отстоял еще 1,5 часа в очереди при подаче документов, а оператор не может их отсканировать", – рассказал клиент банка.

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После того, как банк принял документы, средства разблокировали, но через какое-то время заново заблокировали. "Приват" потребовал опять предоставить документы, которые подтверждают источник происхождения средств.

Финансовый мониторинг – один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – и уклонению от уплаты налогов. В рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы все чаще сталкиваются с тем, что банковские учреждения могут внезапно заблокировать средства на их счетах и потребовать документы, подтверждающие источник доходов