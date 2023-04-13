Предлагают "приумножить сбережения": мошенники открыли охоту на украинцев в Instagram

В украинском сегменте Instargam распространяется новая мошенническая схема. Аферисты предлагают украинцам "умножить на два" небольшие суммы денег, а чуть позже пропадают со связи.

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Об примере такого "развода" рассказала жительница Днепра Анна в Telegram-канале. По ее словам, некая София Бойчукова предлагала сбросить ей 200 гривен, а через 72 часа получить 400 грн.

"Я заинтересовалась этой темой и решила ради эксперимента сбросить 300 грн, чтобы потом вывести 600 и задонатить в фонд помощи животным. Ждать нужно было 72 часа, но и через неделю деньги никто не сбросил... Люди верили, пока она не начала всех массово игнорировать", – рассказала Анна.

Она добавила, что писала Софии, а та оправдывалась некими проблемами с банковскими картами, после чего просто перестала отвечать. Анна уверена, что аферистка работает не одна, у нее есть "ученики".

Также потерпевшая подозревает, что у схемы обмана российские корни. Так, Анне удалось выяснить, что у Софии Бойчуковой российская электронная почта, на которую и зарегистрирован аккаунт.

Как сообщал OBOZREVATEL, также мошенники распространяют фейковые сообщения о якобы выплатах 1 тыс. грн от Райффайзен банка и АТБ. Для обмана аферисты указывают фишинговый сайт.

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