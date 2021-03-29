Доллар подорожает, пенсионный возраст повысят, а прописку отменят: как изменится жизнь украинцев с апреля

Украинцам апрель запомнится подорожанием доллара до отметки выше 28 грн/$, новыми тарифами на газ и отменой обязательной письменной прописки. Кроме того, уже со следующего месяца для женщин повысят пенсионный возраст, а часть выплат пересчитают.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в апреле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Повысят пенсионный возраст и пересчитают пенсии

Что произойдет:

пенсионный возраст для женщин повысят на полгода;

пенсии увеличат тем, кто продолжил работать.

В Украине около полумиллиона пенсионеров продолжают работать официально. Их стаж увеличивается и со временем они получают право пересчитать свою выплату. Закон прописан так, что повышают только тем, у кого по состоянию на 1 марта накопилось 24 месяца неучтенного стажа. И повышение происходит с 1 апреля.

В результате часть работающих пенсионеров уже со следующего месяца получит прибавку в размере около 2%. Для понимания, при пенсии в 6 тыс. грн это около 120 грн.

Но есть и менее приятное новшество. 1 апреля произойдет последний этап повышения пенсионного возраста для женщин – с 59,5 до 60 лет. Женщины, который родились до 1 апреля 1961 года, в 2021-м могли выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Уже с 1 апреля возраст выхода на пенсию составит 60 лет.

Решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011-м. С того момента каждый год требование к возрасту женщин увеличивается на полгода. В итоге уже в 2021-м произойдет последний этап повышения.

Важно также отметить, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028-м не достигнет 35 лет. Сейчас вовремя выплату могут получить те, у кого есть хотя бы 28 лет стажа.

За доллар заплатим больше

Стоимость доллара преодолеет в первую неделю апреля психологическую отметку в 28 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,1 грн. Наличный доллар – по 28,0/28,2 грн", – отмечает эксперт.

С такими оценками соглашается и его коллега из TeleTrade Сергей Родлер. "В отсутствие серьезных поводов для оптимизма, курс гривни способен в ближайшее время перевалить за отметку в 28,00 за доллар и отправиться выше", – говорит специалист.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный прогноз. "На следующей неделе ожидаю, что доллар США к гривне упадет до уровня 27,90. Единая европейская валюта, вероятно, возобновит рост к отметке 33,15", – уверен эксперт.

Гривня значительно дешевеет с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран из-за снижения интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Одна из главных причин – отставка главы турецкого центробанка, выступавшего за жесткую монетарную политику, и приход на его место сторонника низких процентных ставок.

"Инвесторы ринулись на выход из турецких активов, обвалив лиру на 10% от отметок начала недели. Косвенно этот процесс затронул и валюты-аналоги, так как участники рынка решили подстраховаться и закрыть позиции по активам со схожим уровнем риска", – говорит Родлер.

Новые тарифы на газ

Что произойдет:

Кабмин перестанет контролировать тарифы;

некоторые поставщики резко повысят цены.

С первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.

Так, поставщик "Маргаз" предложил цену в 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр. В итоге семья, которая, к примеру, использует 200 кубометров газа в месяц, сейчас платит 1398 грн, а после повышения как клиент "Азовгаза" и "Маргаза" будет платить уже 1 770 и 1 650 грн соответственно.

До 1 апреля Кабинет министров ограничивал максимальный тариф на газ. Он не может составлять больше 6,99 грн. Однако уже со следующего месяца поставщиков никто не контролирует. Они имеют право продавать населению голубое топливо по той цене, которую считают обоснованной.

Кроме того, уже с 1 мая украинцев переведут на годовые тарифы. По желанию можно будет вернуться к месячным ценам. Годовой тариф по разным оценкам также может составить около 7-8 грн у отдельных поставщиков.

Подорожают роды

В Украине с 1 апреля 2021 года стоимость родов вырастет на 2 тысяч гривен и составит 10 382 гривни. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №133. И за кесарево сечение, и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) платит больницам одинаково.

В то же время больницы, оказывающие помощь новорожденным, будут получать различные повышающие коэффициенты. В частности, тариф вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, а для младенцев весом более 1,5 кг составит 25 115 грн.

Кроме того, предусмотрен отдельный пакет на ведение беременности в амбулаторных условиях. Для этого НСЗУ и больницы заключат новые контракты. Благодаря этому роженицы смогут бесплатно пройти все наблюдения беременности – от постановки на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности и его выполнения. Также можно будет сдать лабораторные анализы и сделать обследование.

Прописку отменят

В Украине отменят штамп о месте регистрации в паспорте (прописку). Вместо этого будет работать электронный реестр, из которого чиновники должны будут сами получать информацию об адресе постоянного проживания. В тестовом режиме новшество заработает уже с 1 апреля.

"Уже с апреля вводим экспериментальный проект с электронной пропиской. В течение года к эксперименту присоединятся крупнейшие украинские города. Изменение места регистрации – самая популярная государственная услуга в Украине. Мы долго искали решение, как ее цифровизировать, и, наконец, нашли его. Сейчас Минцифра проводит глобальную реформу этого направления. Работаем над разработкой электронной услуги по изменению места регистрации – онлайн в несколько кликов", – рассказали OBOZREVATEL в Минцифре.

Чтобы оформить регистрацию, нужно будет зайти в приложение или на портал и заполнить за 10-15 мин заявление. И владелец жилья должен будет подтвердить ваш запрос. Сама услуга будет предоставлена ​​в течение суток. Через "Дию" владелец жилья получит уведомление и сможет дать согласие прямо со смартфона. А если вы переедете в другое место, то вы также легко сможете выписаться.

Кроме того, в апреле стартует призывная кампания в армию. На службу заберут 14 тыс. 246 украинцев. В целом апрель может запомнится не только ростом цен и подорожанием доллара, но и окончанием отопительного сезона и снижением расходов на коммуналку.