Долар подорожчає, пенсійний вік підвищать, а прописку скасують: як зміниться життя українців із квітня

Українцям квітень запам'ятається подорожчанням долара до позначки понад 28 грн/$, новими тарифами на газ і скасуванням обов'язкової письмової прописки. Крім того, вже з наступного місяця для жінок підвищать пенсійний вік, а частину виплат перерахують.

Про те, як і чому зміниться життя українців у квітні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підвищать пенсійний вік і перерахують пенсії

Що відбудеться:

пенсійний вік для жінок підвищать на пів року;

пенсії збільшать тим, хто продовжив працювати.

В Україні близько пів мільйона пенсіонерів продовжують працювати офіційно. Їхній стаж збільшується і з часом вони отримують право перерахувати свою виплату. Закон прописаний так, що підвищують тільки тим, у кого за станом до 1 березня накопичилося 24 місяці неврахованого стажу. І підвищення відбувається з 1 квітня.

Як результат, частина пенсіонерів, що працюють, уже з наступного місяця отримає надбавку в розмірі близько 2%. Для розуміння, якщо пенсія 6 тис. грн, то це близько 120 грн.

Але є і менш приємне нововведення. 1 квітня відбудеться останній етап підвищення пенсійного віку для жінок – з 59,5 до 60 років. Жінки, які народилися до 1 квітня 1961 року, у 2021-му могли виходити на заслужений відпочинок з 59,5 років. Уже з 1 квітня вік виходу на пенсію складе 60 років.

Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку ухвалили ще в 2011-му. Відтоді щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. Зрештою в 2021-му відбудеться вже останній етап підвищення.

Важливо також відзначити, що і в 60 років зможуть вийти на пенсію далеко не всі українки. Для цього також потрібно виконати вимогу щодо стажу, вона щорічно збільшується на 12 місяців, поки в 2028-му не досягне 35 років. Зараз вчасно виплату можуть отримати ті, у кого є хоча б 28 років стажу.

За долар заплатимо більше

Вартість долара подолає в перший тиждень квітня психологічну позначку в 28 грн/$, прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень близько 28,1 грн. Готівковий долар – по 28,0/28,2 грн", – відзначає експерт.

З такими оцінками погоджується і його колега з TeleTrade Сергій Родлер. "За відсутності серйозних приводів для оптимізму, курс гривні може найближчим часом перейти за позначку в 28,00 за долар і вирушити вище", – говорить фахівець.

Аналітик RoboForex Андрій Гойл озвучує більш позитивний прогноз. "Наступного тижня чекаю, що долар США до гривні впаде до рівня 27,90. Єдина європейська валюта, ймовірно, відновить зростання до позначки 33,15", – впевнений експерт.

Гривня значно дешевшає зважаючи на динаміку інших валют країн, що розвиваються, через зниження інтересу до ризикових активів на глобальному ринку. Одна з головних причин – відставка глави турецького центробанку, який виступав за жорстку монетарну політику, і прихід на його місце прихильника низьких процентних ставок.

"Інвестори кинулися на вихід із турецьких активів, обваливши ліру на 10% від позначок початку тижня. Побічно цей процес зачепив і валюти-аналоги, оскільки учасники ринку вирішили підстрахуватися і закрити позиції за активами зі схожим рівнем ризику", – говорить Родлер.

Нові тарифи на газ

Що відбудеться:

Кабмін перестане контролювати тарифи;

деякі постачальники різко підвищать ціни.

З першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. Як наслідок, кілька компаній ухвалили рішення підняти тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.

Так, постачальник "Маргаз" запропонував ціну в 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр. В результаті сім'я, яка, наприклад, використовує 200 кубометрів газу на місяць, зараз платить 1398 грн, а після підвищення клієнти "Азовгаза" і "Маргаза" будуть платити вже 1 770 і 1 650 грн відповідно.

До 1 квітня Кабінет міністрів обмежував максимальний тариф на газ. Він не може становити більше 6,99 грн. Однак уже з наступного місяця постачальників ніхто не контролює. Вони мають право постачати блакитне паливо за тією ціною, яку вважають обґрунтованою.

Крім того, вже з 1 травня українців переведуть на річні тарифи. За бажанням можна буде повернутися до місячним цінами. Річний тариф за різними оцінками також може скласти близько 7-8 грн у окремих постачальників.

Подорожчають пологи

В Україні з 1 квітня 2021 року вартість пологів виросте на 2 тисяч гривень і становитиме 10 382 гривень. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №133. І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужби здоров'я (НСЗУ) платить лікарням однаково.

У той же час лікарні, які надають допомогу новонародженим, отримуватимуть різні підвищувальні коефіцієнти. Зокрема, тариф виросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг, а для немовлят вагою понад 1,5 кг складе 25 115 грн.

Крім того, передбачений окремий пакет на ведення вагітності в амбулаторних умовах. Для цього НСЗУ і лікарні укладуть нові контракти. Завдяки цьому породіллі зможуть безкоштовно пройти всі спостереження вагітності – від постановки на облік до розробки індивідуального плану ведення вагітності та його виконання. Також можна буде здати лабораторні аналізи і зробити обстеження.

Прописку скасують

В Україні скасують штамп про місце реєстрації в паспорті (прописку). Замість цього буде працювати електронний реєстр, з якого чиновники повинні будуть самі отримувати інформацію про адресу постійного проживання. У тестовому режимі нововведення запрацює вже з 1 квітня.

"Уже з квітня вводимо експериментальний проект з електронної пропискою. Протягом року до експерименту приєднаються найбільші українські міста. Зміна місця реєстрації – найпопулярніша державна послуга в Україні. Ми довго шукали рішення, як її Ціфровізіровать, і нарешті знайшли його. Зараз Мінціфра проводить глобальну реформу цього напрямку. Працюємо над розробкою електронної послуги з зміни місця реєстрації – онлайн в кілька кліків", – розповіли OBOZREVATEL в Мінціфре.

Щоб оформити реєстрацію, потрібно буде зайти в додаток або на портал, щоб заповнити за 10-15 хв заяву. І власник житла повинен буде підтвердити ваш запит. Сама послуга буде надана протягом доби. Через "Дію" власник житла отримає повідомлення і зможе дати згоду прямо зі смартфона. А якщо ви переїдете в інше місце, то ви також легко зможете виписатися.

Крім того, в квітні стартує призовна кампанія в армію. В армію заберуть 14 тис. 246 українців. В цілому квітень може запам'ятається не тільки зростанням цін і подорожчанням долара, але і закінченням опалювального сезону і зниженням витрат на комуналку.