Пособие по беременности и родам будут назначать по-новому: что изменил Кабмин
В Украине изменился порядок получения пособия в связи с беременностью и родами женщинами, которые официально не трудоустроены. Это связано с обязательным переходом всех медицинских учреждение на электронные "больничные".
Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 3 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью упрощения получения госпомощи семьям с детьми.
В частности, принятым документом внедряется возможность назначать пособие по беременности и родам на основании номера электронного больничного согласно Реестру медицинских заключений (eHealth) с использованием Единого веб-портала Дія.
Другими словами, для получения "декретных" больше не нужно будет оформлять бумажный больничный. Полная информация о нетрудоспособности заявительницы теперь будет доступна в единой электронной системе.
Однако, с учетом того, что сейчас не все медучреждения имеют техническую возможность вносить медзаключения в электронный Реестр, то для получения пособия по беременности и родам, в виде исключения, все-таки придется подавать "бумажный" больничный. Это не даст заблокировать процедуру оформления "декретных" до того момента, пока будет настроена соответствующая техническая возможность для внесения медзаключений в Реестр.
Изменения коснутся женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. К таким относятся:
неработающие женщины;
женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;
женщины-предприниматели (ФЛП), которые не платят единый соцвзнос;
студентки, аспирантки, докторантки и т.п.;
военнослужащие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине изменится продолжительность выплаты больничных за счет работодателя – с 5 до 7 дней. Другими словами, за счет средств Фонда социального страхования теперь будут оплачиваться только серьезные болезни, начиная с 8-го дня нетрудоспособности. Кроме того, ужесточается контроль за выдачей медзаключенией – врачей, которые незаконно оформят "липовый" больничный, начнут штрафовать.
Больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.