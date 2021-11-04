Пособие по беременности и родам будут назначать по-новому: что изменил Кабмин

Полина Коваленко
Полина Коваленко
Личные финансы
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Новые правила связаны с переходом на е-больничные

В Украине изменился порядок получения пособия в связи с беременностью и родами женщинами, которые официально не трудоустроены. Это связано с обязательным переходом всех медицинских учреждение на электронные "больничные".

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 3 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью упрощения получения госпомощи семьям с детьми.

В частности, принятым документом внедряется возможность назначать пособие по беременности и родам на основании номера электронного больничного согласно Реестру медицинских заключений (eHealth) с использованием Единого веб-портала Дія.

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Другими словами, для получения "декретных" больше не нужно будет оформлять бумажный больничный. Полная информация о нетрудоспособности заявительницы теперь будет доступна в единой электронной системе.

Однако, с учетом того, что сейчас не все медучреждения имеют техническую возможность вносить медзаключения в электронный Реестр, то для получения пособия по беременности и родам, в виде исключения, все-таки придется подавать "бумажный" больничный. Это не даст заблокировать процедуру оформления "декретных" до того момента, пока будет настроена соответствующая техническая возможность для внесения медзаключений в Реестр.

Изменения коснутся женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. К таким относятся:

  • неработающие женщины;

  • женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;

  • женщины-предприниматели (ФЛП), которые не платят единый соцвзнос;

  • студентки, аспирантки, докторантки и т.п.;

  • военнослужащие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине изменится продолжительность выплаты больничных за счет работодателяс 5 до 7 дней. Другими словами, за счет средств Фонда социального страхования теперь будут оплачиваться только серьезные болезни, начиная с 8-го дня нетрудоспособности. Кроме того, ужесточается контроль за выдачей медзаключенией – врачей, которые незаконно оформят "липовый" больничный, начнут штрафовать.

  • Больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.

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