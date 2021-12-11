Фальсификат икры и алкоголя, накрутка на сладостях и рост цен на кассах: как обманывают украинцев перед Новым годом

Накануне Нового года торговые сети предлагают множество акций и предпраздничных распродаж. Но существует ряд схем обмана покупателей, которые "включаются" именно в эти праздничные дни.

Так, на прилавках появляется много наборов сладостей, за которые вы могли бы заплатить гораздо меньше, если бы купили такие же конфеты и шоколадки отдельно. Или же вы можете столкнуться с проблемой во время расчета на кассе – заплатить за товар более высокую цену, а не ту, что была на ценнике на полке.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, который также поделился советами о том, как не попасть в ловушку недобросовестных продавцов и сэкономить на подарках к Новому году. Далее приводим его прямую речь.

Видео дня

Сейчас массово пошли фальсифицированные икра и алкоголь. Икру продают по 140 грн за баночку, как будто она произведена в Российской Федерации. Но на самом деле все это – белковая икра.

Вам продают не икру, а подделку. Не настоящий алкоголь, а фальсификат. Дай бог, чтобы не суррогат. От фальсификата болит голова, а от суррогата люди иногда и умирают.

Как правило, фальсификат продают в обычных магазинчиках. Крупные торговые сети составляют порядка 40% общего рынка. 60% рынка – это маленькие магазины, базары, ярмарки, стихийная торговля.

Мы были в Запорожье. Заходим в магазин – несколько видов поддельного белорусского масла. Следующий магазин – фета, молочная подделка, следующий – поддельная колбаса, не высший сорт, а какой-то мясосодержащий продукт. Не кофе Lavazza, а подделка в старых упаковках. Не оливковое масло, а непонятно что. И понеслось.

Только что мы с коллегой были в магазине и сравнили стоимость набора конфет со стоимостью тех же конфет, купленных отдельно. Подарок, собранный самостоятельно, обошелся в 101 грн, а те же конфеты в праздничной упаковке – в 151 грн. И это при том, что мы брали даже лучший набор конфет. Пары образцов не оказалось в наличии, и мы заменили их на аналогичные, но немного лучшего качества.

Грубо говоря, если собирать новогодний подарок самостоятельно, можно сэкономить 50% стоимости. На коробках всегда указан их состав, поэтому вы всегда сможете подобрать то же самое.

Что касается техники, то старый модельный ряд тех же мобильных телефонов по акции вы поймаете. То, что снято с производства. Идут новые партии, поэтому старые можно продавать со скидкой.

Но новые модели купить со скидкой будет сложнее. Например, новый iPhone вы вряд ли купите дешевле.

Мой совет таков: спокойно покупайте технику и знайте, что у вас есть 14 дней на возврат товара. Если вы купили технику и не пользуетесь ею, если вы видите, что цена на нее упала, купите дешевле, а эту верните.

Самые хорошие скидки и акции на зимние вещи, одежду и обувь в январе. Продажи в этом месяце уходят на дно, и чтобы хоть как-то их оживить, делают максимальные скидки.

Цены будут падать на 20% каждую неделю. Например, сначала вещь стоит 2 тыс.грн, потом 1 700 грн, потом 1 500 грн, потом цена падает до 1 тыс. грн. На самом нижнем уровне цены товар раскупают.

Поскольку на вещах накрутка до 400%, продавцам есть с чего уступать. Зачем покупать вещи в "черную" пятницу, если их можно купить в январе?

Во многих супермаркетах персонал начинает капитально пьянствовать за три дня до Нового года, там начинается просто дурдом. Обороты, продажи увеличиваются в 3-4 раза. Ценники в магазине никто не обновляет.

Нужно быть готовым к тому, что ценники могут не совпасть с ценой, которую пробивают на кассе. Они остаются со старыми акциями.

В таком случае нужно звать администратора, сообщать, что такая история, пусть возвращают разницу. Не хотят – пусть вызывают полицию по факту обсчета на кассе.