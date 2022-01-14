Исторически для гривни январь является одним из худших месяцев: многодневные выходные и небыстрое возобновление деловой активности после праздников сопровождаются обычно очень холодной погодой. За последние пять лет только в 2020 году курс в январе был ниже среднегодового. Ключевым фактором для гривни на следующие недели будет геополитика.

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Досить агресивні заяви представників російського МЗС викликали ближче до вечора у четвер суттєве падіння акцій найбільших російських компаній та рубля. Для гривні постріздвяний тиждень також був з ненайкращих. Проте допомога йде з боку Нацбанку, якому вдалося за непростий 2021 збільшити золотовалютні резерви з 29 до 31 млрд USD.

У США ціни продовжили зростання, досягнувши максимуму з 1982 року в 7%, що втім було очікувано. Висока інфляція у США призвела до зміцнення євро щодо долара. Зміцнюються до долара США в останні тижні й валюти Польщі, Угорщини та Чехії, роблячи відпочинок там для українців дещо дорожчим.

Видео дня

Тим часом, інфляція в Україні за підсумками 2021 року склала 10%, причому офіційний показник інфляції знижується з жовтня. Курс долара на готівковому ринку вже перевищує міжбанк. Тому купувати долар зараз може бути й невигідно, але й продавати валюту в умовах невизначеності не варто. Наразі вберегтись від інфляції можна за допомогою старого доброго депозиту або купивши ОВДП.