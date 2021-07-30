Сколько денег нужно потратить, чтобы собрать ребенка в школу в 2021 году? Инфографика

В Украине в 2021 году для того, чтобы собрать ребенка в школу, нужно будет потратить минимум 4500 грн. Это если начать делать покупки прямо сейчас, ведь до 1 сентября цены могут измениться. Больше всего придется отдать за одежду. Канцелярия, разумеется, обойдется дешевле, ведь там найдутся варианты для экономии.

OBOZREVATEL подсчитал, сколько в среднем придется достать из кошелька украинским родителям, чтобы подготовить к учебному году одного ребенка. В качестве примера были рассмотрены потребности мальчиков и девочек 12-летнего возраста.

Для мальчика:

пиджак – от 250 грн;

штаны – от 250 грн;

рубашка – от 200 грн;

туфли – от 1000 грн;

спортивная форма (штаны/шорты, футболка, кеды) – от 1300 грн;

рюкзак – от 900 грн.

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Для девочки:

платье – от 350 грн;

юбка – от 250 грн;

жакет – от 400 грн;

блуза – от 350 грн;

туфли – от 1200 грн;

спортивная форма – от 1300 грн;

рюкзак – от 900 грн.

Итак, за одежду и рюкзак родители мальчиков должны отдать минимум 3900 грн, а собрать девочек будет еще дороже – 4750 грн. И это при том, что одежда немного подешевела по сравнению с минувшим годом. Вероятно, на это повлияла эпидемия коронавируса и в интернете начали продавать прошлогодние товары. Но вот обувь, как и рюкзаки, в цене выросли.

Такой бюджет просчитан для учеников, которым приходится посещать уроки в школьной форме. Но если у ребенка есть свободный вариант одежды, то тут бюджет зависит от желаний и возможностей родителей.

Канцелярию школьникам приходится обновлять ежегодно. Хотя практика показывает – ежемесячно приходится докупать то, что потерялось, поломалось, списалось и т.д. Базовый набор для учеников неизменный – дневник, обложки, ручки, карандаши, ластик, линейка, материалы для творчества (пластилин, краски, клей, цветная бумага) и т.д.

За все это придется заплатить минимум 400 грн.

Отдельная статья расходов – тетради. Их на семестр покупают как минимум две пачки – одни в клетку, другие в линейку. И здесь все зависит от качества бумаги и обложки, а также от количества страниц. Хотя дети обычно выбирают по рисунку, чтобы там были любимые герои и актеры, или же современные картинки или мемы.

Стоимость на тетради стартует от 3 грн, а дальше цена может вырасти и до 20 грн за штуку. Но средняя цена составляет 11 грн, исходя из этого две пачки обойдутся в 220 грн (по 10 штук в каждой).

В итоге "базовый набор" школьника обойдется минимум в 4 520 грн для мальчика и 5 370 для девочки. А еще в 2020 году собрать ребенка в школу можно было дешевле на 720 грн и 1 120 грн соответственно.

Однако на одежде и тетрадях список не остановится. В разделах школьных товаров на сайтах уже появились игрушки-антистресс, портативные колонки и даже электросамокаты. Позаботиться родителям придется и за личный планшет или компьютер ученика, ведь никто не исключает возможности введения локдауна и перехода на дистанционное обучение.

Таким образом, собрать девочку в школу будет немного дороже, чем мальчика. Родителям, которые хотят сэкономить при подготовке ребенка в школу, следует делать покупки заранее, не дожидаясь, пока на них вырастет спрос и, соответственно, цены. Хотя всегда есть варианты, на чем можно сэкономить. Также иногда канцелярские магазины устраивают скидки перед 1 сентября, особенно, если покупать товары в большом количестве.