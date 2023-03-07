Почти 3000 грн за бак топлива: в Украине установили новые цены на дизель

По состоянию на полдень 7 марта литр дизтоплива в Украине стоит в среднем 50,37 грн. Это на 50 коп. ниже, чем было 1 марта, когда ресурс разливали по 50,87 грн/литр. Таким образом, чтобы заправить 50-литровый бак, выложить нужно в среднем около 2 518 грн. При этом в некоторых областях выложить придется 2 750 грн.

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Об этом свидетельствуют данные Все АЗС. Согласно им, дешевле всего заправляться дизелем в:

Закарпатской области – в среднем 2 415 грн (48,3 грн/литр);

Львовской – 2 432 грн (48,65 грн/литр);

Черкасской – 2 437 грн (48,75 грн/литр);

Ривненской – 2 447 грн (48,95 грн/литр).

В ряде областей за бак топлива придется выложить 2 450 грн, где литр ДТ в среднем стоит 49 грн. Это:

Днепропетровская;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Николаевская;

Одесская;

Полтавская;

Тернопольская;

Хмельницкая области.

В Винницкой области заправиться дизелем стоит 2 455 грн. Здесь его цена составляет в среднем 49,1 грн/литр.

В Волынской – 2 470 грн. Стоимость литра – 49,4 грн.

В Кировоградской – 2 475 грн. Стоимость литра – 49,5 грн.

В остальных областях стоимость литра топлива перевалила за 50 грн. Чтобы заправиться в них, нужно заплатить:

Сумская область – 2 562 грн (литр – 51,25 грн);

Харьковская – 2 575 грн (литр – 51,5 грн);

Киевская – 2 610 грн (литр – 52,2 грн);

Черновицкая – 2 615 грн (литр – 52,3 грн);

Донецкая, Черниговская – 2 700 грн (литр – 54 грн);

Луганская, Херсаонская – 2 750 (литр – 55 грн).

Почему цены на топливо в Украине снизились?

Европейские страны в преддверии введения нефтяных санкций против РФ завезли большие объемы нефтепродуктов, в том числе из РФ. При этом значительные объемы горючего попали в Украину, а это, в свою очередь, сильно повлияло на цены на заправках, рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторынок" Александр Сиренко.

"Пять стран, с которыми мы граничим на Западе, – через их территорию мы везем нефтепродукты. Это либо производство непосредственно в Румынии или Польше, либо мы используем их инфраструктуру. Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в силу, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта впрок завезла, в том числе из России. К нам, к сожалению, этот продукт тоже попадает", – сказал эксперт.

Он отметил, что в декабре и январе в Украину завозились огромные партии горючего. В феврале объемы поставок значительно снизились, поскольку в стране сформировались большие запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

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