Переводы и счета украинцев проверят по-новому: кому блокируют карты и что стоит знать

В Украине участились случаи жалоб клиентов банков на усиленные проверки, блокирование переводов и счетов. В рамках финансового мониторинга учреждения обязаны оценивать риск отмывания денег и хорошо знать особенности своего клиента.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова в комментарии OBOZREVATEL ответила на главные вопросы о том, как работает идентификация и верификация.

Банк при установлении деловых отношений должен идентифицировать клиента и периодически обеспечивать верификацию его данных. Это требования международного и отечественного законодательства.

"На самом деле, эта норма существовала и раньше, но сегодня появляются новые виды верификации (например, видеоидентификации), которые банки все активнее внедряют с целью улучшения сервиса клиентов", – поясняет Коробкова.

Требования о подтверждении источников доходов клиента также не новы. Ранее банки также имели право требовать дополнительные документы для подтверждения источников происхождения средств.

Банки должны выполнять предписания закона "О проверках осуществляемых клиентами операций для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов...". В то же время, если финансовые операции клиента обычные и понятные банка – дополнительного подтверждения источников доходов требовать не будут.

"Что говорят об этом банки – если вы клиент (например, физическое лицо открыла депозитный счет с пополнением), то информации, которую вы предоставили банку при заключении договора банковского счета, достаточно для выяснения источников происхождения средств, но необходимость в предоставлении дополнительных документов может возникнуть в случае проведения сделки на суммы, нетипичные для вас, как клиента", – добавляет эксперт.

Например, вы продали недвижимость и хотите разместить деньги на депозите. Если сумма равна или превышает 400 тыс. грн, банк может попросить указать источник происхождения средств (заполнить анкету и, при необходимости, приложить копию договора купли-продажи).

PEP – "политически значимые лица" (Politically Exposed Persons) считаются рисковыми клиентами не только для Украины. "Такие лица по своему статусу могут существенно влиять на органы власти и руководящих лиц государств. Государственный деятель, член его семьи, связанное с ним лицо при открытии счета в банке должен самостоятельно указать в опроснике банка свой статус", – напоминает Коробкова.

Банк должен проверить такую ​​информацию. Практика показывает, что клиенты не всегда отмечают свой статус РЕР и тогда банк может обращаться к клиенту за обновлением информации о нем и связанных с ним лицах, источников происхождения состояния и т.п.

"Эти уточнения могут вызвать определенные недовольства со стороны клиентов, но закон действует для всех – и банки, и клиенты, в том числе РЕР, должны его придерживаться", – добавляет эксперт.

Новый закон позволил украинским банкам не всегда относить национальных публичных деятелей к высокой категории риска. Все основывается на риск-ориентированном подходе. Банк самостоятельно оценивает влияние PEP, его полномочия и возможности воздействия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.