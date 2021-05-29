Переводы и карты украинцев блокируют: названы причины

В Украине банки должны усиленно контролировать часть своих клиентов и блокировать их переводы, если есть сомнения о том, что источник дохода легальный и задекларированный. Иногда под блокировку попадают даже незначительные суммы.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, правила финансового мониторинга заработали еще в прошлом году. По закону, финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход. Каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например:

публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

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те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

Если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.