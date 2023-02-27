Переселенцы могут подтвердить стаж без трудовой книжки: инструкция, как это сделать

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют возможность подтвердить страховой стаж без трудовой книжки. Процедура происходит онлайн и может пригодиться тем, чьи документы сгорели, были уничтожены по другой "уважительной" причине или остались в оккупации.

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Чтобы восстановить информацию о стаже, Минреинтеграции советует воспользоваться или порталом электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ), или мобильными приложениями "Пенсійний фонд" на Android и IOS. После этого алгоритм действий таков:

авторизоваться в выбранном электронном сервисе с помощью электронной подписи или BankID (в текущих версиях приложений BankID может не срабатывать, ошибку обещают исправить);

перейти в меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов";

среди типов обращения выбрать "Извлечение из ЭТК" (электронной трудовой книжки), заполнить дополнительные поля, подписать и направить обращение.

Важно понимать, что в электронной трудовой книжке может не оказаться данных до 2011 года. До этой года ПФУ не вел персонифицированный учет страхового стажа. Еще один проблемный период – до 1998 года. Поэтому данные из электронной трудовой обязательно нужно проверить после получения.

Страховой стаж является одним из важнейших факторов при назначении пенсии. От него зависит не только размер выплат, но и непосредственно возраст выхода на пенсию.

Так, в 2023 году минимальный страховой стаж для женщин и мужчин составляет 30 лет. В дальнейшем необходимая продолжительность стажа будет расти на один год, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

Для того чтобы в 2023 году стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа. Также в 2023 году смогут уйти на пенсию 63-летние украинцы со стажем от 20 до 30 лет, а также 65-летние, имеющие стаж от 15 до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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