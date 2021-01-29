Пенсия от 10 тыс. грн в Украине: министр рассказала, кто получает достойную выплату

В Украине около 300 тыс. человек получают пенсию в размере от 10 тыс. грн. Это всего лишь 3% от общего числа пенсионеров.

Среди них те украинцы, которые имели высокие белые зарплаты и те, кто выходил на заслуженный отдых по особым правилам. Об этом свидетельствуют данные Минсоцполитики, которые на Украинском пенсионном форуме озвучила глава министерства Марина Лазебная, передает Liga.

При этом порядка половины украинских пенсионеров – 4,6 млн человек или 41,2% от общего количества – получают от государства от 2000 до 3000 грн в месяц. Пенсию от 3000 до 4000 грн имеют 2,1 млн пенсионеров (19,1%). От 4000 до 5000 грн – 0,9 млн человек (8,1%), от 5000 до 10000 – 1,3 млн или 11,6%. Пенсии до 2000 грн получают 1,9 млн или 17% украинцев пенсионного возраста.

Какие пенсии получают украинцы:

Киев – 4769 грн;

Винницкая область – 2992 грн;

Волынская область – 2968 грн;

Днепропетровская область – 3954 грн;

Донецкая область – 4516 грн;

Житомирская область – 3078 грн;

Закарпатская область – 2814 грн;

Запорожская область – 3696 грн;

Ивано- Франковская область – 3032 грн;

Киевская область – 3563 грн;

Кировоградская область – 3153 грн;

Луганская область – 4201 грн;

Львовская область – 3199 грн;

Николаевская область – 3276 грн;

Одесская область – 3343 грн;

Полтавская область – 3439 грн;

Ровенская область – 2994 грн;

Сумская область – 3191 грн;

Тернопольская область – 2753 грн;

Харьковская область – 3561 грн;

Херсонская область – 3025 грн;

Хмельницкая область – 2968 грн;

Черкасская область – 3139 грн;

Черниговская область – 2228 грн;

Черновицкая область – 3175 грн.

Как иметь высокую пенсию

Иметь полный стаж. Уже через семь лет, чтобы получить полный стаж, нужно беспрерывно работать как минимум с 25 до 60 лет, то есть иметь 35 лет стажа. Без официального оформления претендовать на достойную выплату не придется.

Работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.