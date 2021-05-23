Пенсия онлайн: украинцам готовят новую услугу в приложении Дія

В приложении Дія разработчики уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения. В частности, для украинских пенсионеров скоро станет доступна услуга "Пенсия онлайн".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время одного из эфиров на телеканале Украина 24. Чиновник анонсировал расширенные возможности приложения Дія.

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект „Дія. Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", — рассказал Федоров.

Кроме того, чиновник сообщил об инициативах власти по внедрению электронного паспорта. "Для тех, кто пользуется „Дія. Паспорт" обновили „Дію", там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт" - прокомментировал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсии украинцам могут назначать автоматически. Для этого надо через портал Пенсионного фонда заранее подать заявку. Когда придет время получать пенсию, ПФУ пришлет смс.