Пенсионный возраст в Украине изменится не для всех: кому придется с 2024-го работать дольше

В Украине увеличится требования к страховому стажу с января 2024-го. Если сейчас для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно как минимум 30 лет стажа, то уже со следующего года требования увеличится до 31 года. Это касается и женщин, и мужчин.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, к 2028-му требования к стажу достигнет 35 лет. В 2023-м нужно иметь 30 лет стажа, а с 2024-го уже 31 год. Требования ежегодно увеличивается на 12 месяцев.

Те, кто не сможет выполнить требование, должен будет работать до 63 или 65 лет. Сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых, имея в среднем 32 года стажа. То есть уже через два года большинство украинцев не сможет вовремя получить пенсию.

Как понять, смогу ли я вовремя получить пенсию?

На портале Пенсионного фонда вы можете проверить, сколько стажа удалось заработать. Затем стоит посчитать, сколько стажа вы успеете заработать до 60 лет. Для пенсии в 65 лет нужно иметь как минимум 15 лет стажа.

Отметим, те украинцы, которые официально не работают, могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд (на данный момент их размер составляет 1474 грн). Тогда им будут учитывать стаж. Если же вы уже достигли 60-летия и до сих пор не имеете необходимого стажа, тогда за каждый месяц стажа придется заплатить 2 948 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые пенсионеры пройдут проверку в результате плановой верификации. Ее проводит Министерство финансов, а данные передают Минсоцу.

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